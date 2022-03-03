基輔驚傳4起大型爆炸　「記者直播嚇蹲地」緊急喊卡

BREAKING: Several large explosions reported in Kyiv pic.twitter.com/rxoNAyNvar — BNO News (@BNONews) March 3, 2022

記者張寧倢／編譯

烏克蘭首都基輔（Kyiv）3日凌晨發生連續爆炸，當地媒體稱，基輔市中心先是聽見2次爆炸巨響，不到數分鐘後又出現第3、第4次爆炸聲。網路曝光畫面顯示，爆炸火勢照亮夜空，濃煙竄出。當時美媒CBS記者正在一處屋頂進行連線播報，正好目擊2次爆炸，巨大聲響嚇得工作人員中斷直播，緊急蹲下避難。

▲基輔3日凌晨發生多起大型爆炸。（圖／翻攝自推特／@Archer83Able）

《基輔獨立新聞》指出，基輔市中心3日凌晨傳出2聲響亮的爆炸聲，不到幾分鐘後，在地鐵站「Druzhby Narodiv」附近又聽見第3次和第4次爆炸巨響，基輔市區響起了空襲警報聲，提醒居民立刻前往緊急避難所。推特上流傳的爆炸畫面顯示，大規模爆炸引發橘紅火光，照亮基輔原本平靜的黑夜，還能看到大量濃煙直竄升空，爆炸同時也傳出震懾巨響。

美媒CBS的駐烏記者達加塔（Charlie D'Agata）於爆炸發生前，正準備在基輔的一處屋頂上進行連線播報，身後遠處突然驚現一陣閃光，他受驚嚇而轉頭看著夜空，但當時他將爆炸誤認為閃電，沒想到，才過沒幾秒鐘，遠方又閃出強烈火光，達加塔嚇得趕緊蹲下，隨後巨大的爆炸聲傳到採訪團隊的耳中，直播被迫緊急中斷。

One of the strikes in Kyiv tonight pic.twitter.com/Fxaxb4dlzf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 3, 2022

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