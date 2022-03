基輔驚傳4起大型爆炸　「記者直播嚇蹲地」緊急喊卡

記者張寧倢/編譯

烏克蘭首都基輔(Kyiv)3日凌晨發生連續爆炸,當地媒體稱,基輔市中心先是聽見2次爆炸巨響,不到數分鐘後又出現第3、第4次爆炸聲。網路曝光畫面顯示,爆炸火勢照亮夜空,濃煙竄出。當時美媒CBS記者正在一處屋頂進行連線播報,正好目擊2次爆炸,巨大聲響嚇得工作人員中斷直播,緊急蹲下避難。

▲基輔3日凌晨發生多起大型爆炸。(圖/翻攝自推特/@Archer83Able)

《基輔獨立新聞》指出,基輔市中心3日凌晨傳出2聲響亮的爆炸聲,不到幾分鐘後,在地鐵站「Druzhby Narodiv」附近又聽見第3次和第4次爆炸巨響,基輔市區響起了空襲警報聲,提醒居民立刻前往緊急避難所。推特上流傳的爆炸畫面顯示,大規模爆炸引發橘紅火光,照亮基輔原本平靜的黑夜,還能看到大量濃煙直竄升空,爆炸同時也傳出震懾巨響。

Biggest blasts we've ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx