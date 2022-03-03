　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔驚傳4起大型爆炸　「記者直播嚇蹲地」緊急喊卡

記者張寧倢／編譯

烏克蘭首都基輔（Kyiv）3日凌晨發生連續爆炸，當地媒體稱，基輔市中心先是聽見2次爆炸巨響，不到數分鐘後又出現第3、第4次爆炸聲。網路曝光畫面顯示，爆炸火勢照亮夜空，濃煙竄出。當時美媒CBS記者正在一處屋頂進行連線播報，正好目擊2次爆炸，巨大聲響嚇得工作人員中斷直播，緊急蹲下避難。

▲▼基輔3日凌晨發生多起大型爆炸。（圖／翻攝自推特／@Archer83Able）

▲基輔3日凌晨發生多起大型爆炸。（圖／翻攝自推特／@Archer83Able）

《基輔獨立新聞》指出，基輔市中心3日凌晨傳出2聲響亮的爆炸聲，不到幾分鐘後，在地鐵站「Druzhby Narodiv」附近又聽見第3次和第4次爆炸巨響，基輔市區響起了空襲警報聲，提醒居民立刻前往緊急避難所。推特上流傳的爆炸畫面顯示，大規模爆炸引發橘紅火光，照亮基輔原本平靜的黑夜，還能看到大量濃煙直竄升空，爆炸同時也傳出震懾巨響。

美媒CBS的駐烏記者達加塔（Charlie D'Agata）於爆炸發生前，正準備在基輔的一處屋頂上進行連線播報，身後遠處突然驚現一陣閃光，他受驚嚇而轉頭看著夜空，但當時他將爆炸誤認為閃電，沒想到，才過沒幾秒鐘，遠方又閃出強烈火光，達加塔嚇得趕緊蹲下，隨後巨大的爆炸聲傳到採訪團隊的耳中，直播被迫緊急中斷。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／中國3艘軍艦出現蘭嶼外海！　國軍全程監控
快訊／Selina認愛小鮮肉！　離婚5年鬆口：幸運戀情正萌芽
竹科成「幸運有電區」！　原因曝光
快訊／全台大停電　蘇貞昌道歉了
興達電廠冒煙現場！　王美花曝「有砰一聲」
全台大停電　他揭最大原因：不解決，蓋100座核電廠也沒用
復電瞬間「最傷電腦」　做2步驟防家電故障
快訊／王美花出面說明原因！　影響500萬戶、中北部中午前復電
全台大停電！台北富邦大樓火警　現場濃煙狂竄
全台大停電　台中老闆霸氣放有薪假「別讓我看到有人進公司」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄國億萬富豪慘了！　擁世界最大泳池「百億遊艇」被德國扣押

烏克蘭首個淪陷大城！赫爾松「滿街曝屍」　搶修電力人員遭狙殺

俄軍狂轟民宅和醫院！烏克蘭駐日大使痛批「和納粹無異」

烏克蘭政府PO俄軍殘屍照　澤倫斯基：一周摧毀「邪惡入侵計畫」

全台大停電　日網狂猜原因！在台日人嚇壞：紅綠燈都不亮了

被西方制裁怕爆！俄富豪「資產蒸發2兆」　跳上遊艇瘋逃馬爾地夫

基輔驚傳4起大型爆炸　「記者直播嚇蹲地」緊急喊卡

本世紀最猛難民潮！　UN：短短7天逾100萬烏克蘭人逃離家園

不斷更新／烏克蘭難民潮「7天破百萬人」　基輔凌晨連4起爆炸

上街堵俄軍！數百烏克蘭人出動　擋住「歐洲最大核電廠」要道

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

俄國億萬富豪慘了！　擁世界最大泳池「百億遊艇」被德國扣押

烏克蘭首個淪陷大城！赫爾松「滿街曝屍」　搶修電力人員遭狙殺

俄軍狂轟民宅和醫院！烏克蘭駐日大使痛批「和納粹無異」

烏克蘭政府PO俄軍殘屍照　澤倫斯基：一周摧毀「邪惡入侵計畫」

全台大停電　日網狂猜原因！在台日人嚇壞：紅綠燈都不亮了

被西方制裁怕爆！俄富豪「資產蒸發2兆」　跳上遊艇瘋逃馬爾地夫

基輔驚傳4起大型爆炸　「記者直播嚇蹲地」緊急喊卡

本世紀最猛難民潮！　UN：短短7天逾100萬烏克蘭人逃離家園

不斷更新／烏克蘭難民潮「7天破百萬人」　基輔凌晨連4起爆炸

上街堵俄軍！數百烏克蘭人出動　擋住「歐洲最大核電廠」要道

鵜鶘球團稱威廉森右腳骨情況好轉　但仍無限期缺席比賽

南部仍停電！漢來美食：電話通知客人先別來　點點心員工現場待命

【持續更新】新光三越、遠百等11間百貨「暫停營業」

郭董預言缺電！王美花1月「賭雞排掛保證」　PTT點餐了：去哪領

全台大停電！學者曝「是能源轉型代價」　今年恐不斷重演

邵宗海／美「國安團隊訪問團」訪台　外界質疑「再保證」強度

全台大停電「上日本熱搜」！　網見推特討論狠批：丟臉丟到國外

對決T1前再出狀況　Gen.G射手Ruler確診...網：這次Chovy打AD？

俄國億萬富豪慘了！　擁世界最大泳池「百億遊艇」被德國扣押

屏東藝術館表演推廣活動　3／5《隱分子樂團》打頭陣

文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

國際熱門新聞

台女遭8煞關狗籠　警擊斃3中國綁匪

39億全燒光！俄「Pantsir-S導彈系統」烏克蘭境內被燒毀

俄直升機剛入侵日本領空　又派4戰機進入瑞典領空！

經濟戰專家：制裁不可能阻止俄羅斯攻烏

不斷更新／UN：7天逾100萬人逃離烏克蘭

聯合國通過決議「譴責俄羅斯」

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

烏克蘭網球女神感謝台灣捐物資　PO文要世界挺台

烏克蘭喊話俄媽媽：來帶兒子回家

紐時：中國官員要求俄羅斯　北京冬奧後再打烏克蘭

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

烏克蘭逾2000平民喪生　俄6000士兵陣亡

烏克蘭3拳王、空手道銅牌和網球好手赴前線作戰

「俄烏第2次談判」地點曝光

更多熱門

相關新聞

UN：7天逾100萬烏克蘭人逃離家園

UN：7天逾100萬烏克蘭人逃離家園

俄羅斯揮兵烏克蘭第8天，第二輪談判即將登場，但戰火依然持續。根據聯合國難民署（UNHCR），自俄國侵烏以來已有100萬人逃離烏克蘭，為本世紀最猛烈的難民潮。

烏克蘭男自拍俄軍轟炸！　錄下自己「被飛彈炸到」驚悚瞬間

烏克蘭男自拍俄軍轟炸！　錄下自己「被飛彈炸到」驚悚瞬間

俄羅斯國家館電商被陸網友「洗劫一空」 俄商駐華大使拍影片感謝

俄羅斯國家館電商被陸網友「洗劫一空」 俄商駐華大使拍影片感謝

即／網傳「興達電廠爆炸」真相曝　警：假新聞

即／網傳「興達電廠爆炸」真相曝　警：假新聞

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

關鍵字：

烏克蘭基輔首都俄羅斯爆炸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

約炮只做半套沒帶她看電影　男大生挨告

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面