2022兩會／「烏俄危機」考驗陸中立外交　拒絕和西方國家選邊站

▲俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸全國「兩會」本週即將登場，大陸國務委員兼外長王毅將於7日舉行中外媒體記者會，「烏俄衝突」必將成為兩會聚焦熱點。外界都在看大陸官方如何在兩國之間取得外交平衡，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸學者認為，這場戰爭推越久對歐洲、中美都不是好事，大陸官方不會選邊站，將協助烏俄透過談判取得和平共識，包括尊重和俄羅斯的安全關係，也保證烏克蘭維持主權。

今年是大陸國際外交十分艱困複雜，順利落幕的2022北京冬奧好不容易挺過部分國家外交制裁，「烏俄之戰」再度考驗大陸外交決策。儘管大陸政府一直重申「中立」態度，過去中俄友好關係，依然讓外界認為自己在支持歐洲這場戰爭。面對疑問，今年大陸兩會外長記者會「烏俄衝突」將是中外媒體最關心問題。

▲大陸國務委員、外交部長王毅多次重申，中方在烏克蘭問題立場是一貫的。（圖／翻攝大陸外交部）

隨著俄羅斯與烏克蘭衝突升級，西方國家一直希望大陸官方能做出更清楚表態，比如「制裁俄羅斯」。但至今大陸並沒有公開譴責俄羅斯入侵行為。王毅22日與美國國務卿布林肯通話中表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪時表示，「王毅多次聲明可看出中國的外交態度，對俄烏之間國家的主權都要維護，也符合聯合國憲法基本的思考，希望雙方和平處理彼此之間的分歧。」

包承柯指出，「王毅也多次說到尊重主權獨立和領土完整，就是包括烏克蘭和俄羅斯。」如何把烏克蘭局勢穩定下來，用和平方式解決彼此分歧，相信大陸政府會在這個層面上做很多積極的斡旋，包括尊重和俄羅斯的安全關係，也保證烏克蘭維持主權。

上海東亞研究所副所長王海良分析，因此這次烏俄危機對於大陸外交是很大挑戰，大陸外交政策會一直維持中立，原則上不會為烏俄選邊站隊。但這場戰爭拖越久，不只烏俄，對於歐洲、中美都不是好事情。如何協助兩國協商取得共識，考驗大陸外交手段和智慧。