PM2.5濃度飆升中　「空氣超級髒」空品亮紅燈！下周冷氣團又來

▲各地空氣品質差亮紅燈。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風增強，除了北台灣稍微轉涼，臉書專頁台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，境外嚴重霾害也來襲，PM2.5濃度飆升中，空氣超級髒。今日傍晚開始將有一股高濃度污染物涵蓋全台，有可能是近年來最嚴重的境外污染事件之一。另外下周一可能有冷氣團或更強冷空氣來襲。

臉書專頁天氣即時預報表示，今日東北季風涼空氣影響，北部、宜蘭全天涼冷，中午高溫降至20到22度，早晚低溫18度上下。中南部、花東白天暖熱，早晚稍轉涼，總體變化不大。迎風面北北基桃宜局部雨，其餘地區無雨。

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周六開始又有另一波東北季風影響，且下周一可能會有一股強冷空氣襲台，等級可能是比冷氣團更強，全台轉冷2到3天。

▲今日各地空氣品質差。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

天氣即時預報提醒，今天的東北風影響下，重點不在溫度降低，也不在下雨，而是空氣品質將大幅度轉差。從ECMWF針對PM2.5的模擬圖，可以看出今晚會有一股「高濃度」污染物涵蓋全台。

若如模擬圖，將是近年來最嚴重的境外污染事件之一。此外因風速弱，污染物將滯留，且混合著明日的晨間濃霧，形成嚴重的霧霾。建議民眾避免戶外運動，外出務必佩戴口罩。