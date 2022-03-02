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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康籲蔡政府收容烏克蘭難民　「我們畢竟是亞洲的民主燈塔」

▲▼趙少康 張亞中出席國民黨中央委員召開「改革從建立制度做起」記者會 史碩仁 卓伯源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭已經7天，造成52萬烏克蘭難民逃往鄰國，對此，中廣董事長趙少康表示，台灣一再向世界強調重視民主、自由、人權，此時應該拿出道德勇氣，給予無辜受難的烏克蘭人民更實質協助，盡速通過「難民法」，收容部分烏克蘭難民。

隨著俄烏戰火延續，可能會有多達700萬烏克蘭人流離失所，趙少康表示，中華民國是國際民主陣營的成員、亞洲的民主燈塔，就算地狹人稠，也該象徵性的接納部份被戰火波及而無家可歸的烏克蘭難民，如果希望台灣有難時能獲得國際支援，理應先對需要的國家伸出援手，承擔台灣身為國際公民的責任。

趙少康批評，香港爆發「反送中」抗爭時，民進黨「撐香港」口號喊得震天價響，把自己塑造成自由民主的象徵，收割港人的不幸轉為自身的政治資產，形象工程好處拿盡，實際上卻毫無作為。

趙少康指出，當蔡英文被問到要不要訂「難民法」實質撐香港時，以「這個階段不需要難民法」回應，一度讓香港學生會長方仲賢痛批民進黨只想用港人的鮮血換選票，兩相對比顯得非常諷刺。

趙少康表示，香港民主被壓迫時蔡政府不立難民法，當美軍撤守阿富汗時蔡政府也不肯，這是不應該的。烏克蘭情勢險峻的現在就是訂立《難民法》的最好時機，讓台灣從「Taiwan can help」提升為「Taiwan always helping」，未來國際才有可能向我們伸出援手。

趙少康要求，民進黨停止用「今天我們都是烏克蘭人」、「我們堅定的與烏克蘭站在一起」等虛假口號矇騙大眾，儘速採取具體行動通過難民法，承擔中華民國身為自由民主陣營一員在國際社會上的責任。

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