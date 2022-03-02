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台南米其林占星嘉年華全民網路票選活動　第二階段入選大菜出爐！

▲為因應米其林指南必比登推薦項目，3月初於同一網路活動接續推出針對台南小吃、小食等之「巷口推薦」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀旅局舉辦之「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，第二階段之入選20大菜品結果於1日出爐，並於第一時間公布於活動官網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


爭取上榜2022年米其林指南，台南市觀旅局舉辦之「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，第一階段入選菜品已於1月26日公布，延續1月熱度，第二階段之入選20大菜品結果於1日出爐，並於第一時間公布於活動官網！

▲為因應米其林指南必比登推薦項目，3月初於同一網路活動接續推出針對台南小吃、小食等之「巷口推薦」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局為協助台南餐飲業者提高國際知名度所推出的「台南米其林占星嘉年華」全民網路票選活動，自2021年12月26日至2022年3月25日止，開放為期3個月的網路投票，鼓勵台南業者推出自家招牌菜參加全民網路投票評分，活動透過官方網站統計至每月25日的全民評分、再加上專家評審評分加權，選出當月TOP10菜品，另也參考網路投票總星數、總人氣，由評審選出10道特別評審獎菜品。舉辦至今已有139間業者共315道菜品報名參與全民占星網路票選，累積投票人次達163856票，活動官網瀏覽量更高達939220人次，足見台南美食的高人氣及吸粉功力！ 活動官網可見參賽菜品琳琅滿目，有老字號的台南名店也有創意料理，甚至有富含「台南味」的外國料理。

▲為因應米其林指南必比登推薦項目，3月初於同一網路活動接續推出針對台南小吃、小食等之「巷口推薦」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南美食最佳代言人之黃偉哲市長表示，首先我們恭喜這一次入選的業者，入選代表全台民眾以及專業評審的肯定。再來也要感謝台南各區餐飲業者踴躍參加活動，還沒有入選的業者不要氣餒，台南美食的高水準有目共睹，市府團隊的心目中，每位業者的菜品都非常有資格也有機會成為最後一輪的TOP10。按往例《米其林指南》完整名單會於8月公布，在此前，市府團隊必定會卯足全力協助餐廳業者與小吃店家。也請各位業者繼續加油共同為進軍台南米其林加把勁。在這邊也要對米其林指南的主辦單位隔空喊話，快來「台南米其林占星嘉年華」活動官網看看台南有哪些值得秘密探訪的好餐廳，不怕語言不通，官網另有英語版本供外籍人士參考！

▲為因應米其林指南必比登推薦項目，3月初於同一網路活動接續推出針對台南小吃、小食等之「巷口推薦」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最愛台南美食的台南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長說，輔導台南美食觀光推向國際，並順利上榜米其林指南是觀旅局當前之重要目標之一，此次活動的重點不在業者或菜品評分排名，而是行銷台南美食，給予台南餐飲業者網路、社群曝光之機會，不只要幫助台南業者增加米其林摘星機會，也期望藉此達到觀光產業共贏。不僅是活動至今獲獎的四十道菜品，目前透過活動蒐集到的三百多道菜品，每一道都是業者用心與巧思下的結晶值得推薦給大家。歡迎民眾上網參考、搜尋美食並實際走訪府城品嚐佳餚。活動下一次的評審結果還請大家拭目以待。

台南市政府觀光旅遊局表示，為達到活動協助台南各餐飲業者宣傳之宗旨，儘量避免遺珠之憾，活動每月前10強菜品及特評審獎菜品於活動官網頒發徽章後將不再納入下一次評審。總計60道菜品入選，故下一次評審還有20道菜品有機會入選！全民網路票選活動，業者報名與民眾票選同步至3月25日，請尚未報名的業者，還沒投票的民眾，隨時透過官方網站報名、賞星。每位報名的業者參賽菜品都有機會透過官網首頁輪播曝光，活動結束後也會被收納到為這次活動特別編輯的台南美食地圖小冊。

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