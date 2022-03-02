分析台南近3年電氣因素火災　消防局：請遵守5不1沒有

▲台南市消防局指出延長線類佔「電氣火災」最多為85件，室內配線次之為79件，民眾請遵守5不1沒有原則，避免電氣火警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著科技進步，家電用品推陳出新，民眾除了居家內用電產品多樣化外，更有許多電器為了方便攜帶使用而內置電池，在體積考量下，鋰電池相關產品普遍使用，統計分析近3年台南市｢電氣因素｣火災肇因，請遵守5不1沒有原則。

消防局指出，台南市3年火災總件數為5771件，各年度「電氣因素｣火災分別為2019年150件、2020年144件及2021年145件，共計439件，總和佔比8％，細究各年度電氣火災比較，各年度並無急遽成長情形，約介於140至150件。

再細分「電氣因素」火災細項原因：延長線總計85件（19.3％），室內配線79件（17.9％），配電盤20件（4.5％），冷氣機33件（7.5％），電冰箱16件（3.6％），鋰電池類14件（3.1％），馬達類12件（2.7％），電風扇9件（2％）；經分析顯示延長線類佔「電氣火災」最多為85件，室內配線次之為79件；再深入針對「電器產品」分析，冷氣機33件為火災首位，第二為電冰箱16件，第三為鋰電池類14件，第四為馬達類12件，第五為電風扇9件。

基於「電氣火災」統計分析成因，為避免發生「電氣火災」，消防局建議可透過以下措施來防範「電氣因素｣火災：（一）延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能肇使火災發生，建議民眾如電器不使用時，請將插頭拔除。（二）室內配線在電氣產品日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，且無熔絲開關如未能正常做動保護時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形。（三）電器產品中冷氣機、電冰箱皆為長年接通電源之電器，尤其冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源開關關閉。（四）冰箱建議民眾應注意散熱以及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常（不冷或壓縮機出現異常聲音等），發生時，建議即時檢修或更換。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害(請參照內政部消防署https://www.facebook.com/NFA999/posts/1454405414726208/。

消防局李明峯局長提醒民眾，除點檢居家「電氣」設備（包括電器產品使用）防範「電氣火災」外，住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。