菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱在戰備跑道以滅火器、水桶滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

亂丟菸蒂惹禍!屏東縣枋寮警方日前執行巡邏勤務，行經佳冬戰備跑道時，發現路旁有火勢燃燒產生濃煙，影響北上外側車道視線，用路人紛紛驟切至內側車道，威脅交通安全，立即求助消防局，避免火勢增大，先以車上滅火器、向附近店家借水桶止制火勢，消防人員趕來順利將火撲滅。

枋寮分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱於日前執行巡邏勤務巡經戰備跑道南端時，發現路旁有火勢燃燒產生濃煙，影響北上外側車道視線，用路人紛紛變換到內側車道，妨礙行車安全。

警方見狀立即撥打119電話通報消防隊前往協助，並開啟警示燈指揮後方來車，在消防隊來之前避免火勢持續增大，警方從車上取出滅火器，再向附近店家借用水桶灑水，約5分鐘後火勢終於變小，經消防隊到場滅火，確保火勢、餘溫不再復燃後，才放心離開。

檢視該火點，研判應為菸蒂造成乾燥之樹木枯枝燃燒，因當天天氣乾燥，導致火勢愈加猛烈，所幸及時滅火，否則風勢助長的情形可能會造成無法想像的危害。

枋寮警分局長黃政龍肯定東海所同仁明確且快速的處理，也特別提醒民眾若有吸菸習慣，勿將菸蒂隨手拋棄，否則星星之火可以燎原，火災一旦發生進而導致危險。