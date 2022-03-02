　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱在戰備跑道以滅火器、水桶滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱在戰備跑道以滅火器、水桶滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

亂丟菸蒂惹禍!屏東縣枋寮警方日前執行巡邏勤務，行經佳冬戰備跑道時，發現路旁有火勢燃燒產生濃煙，影響北上外側車道視線，用路人紛紛驟切至內側車道，威脅交通安全，立即求助消防局，避免火勢增大，先以車上滅火器、向附近店家借水桶止制火勢，消防人員趕來順利將火撲滅。

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱在戰備跑道以滅火器、水桶滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱在戰備跑道以滅火器、水桶滅火 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱於日前執行巡邏勤務巡經戰備跑道南端時，發現路旁有火勢燃燒產生濃煙，影響北上外側車道視線，用路人紛紛變換到內側車道，妨礙行車安全。

警方見狀立即撥打119電話通報消防隊前往協助，並開啟警示燈指揮後方來車，在消防隊來之前避免火勢持續增大，警方從車上取出滅火器，再向附近店家借用水桶灑水，約5分鐘後火勢終於變小，經消防隊到場滅火，確保火勢、餘溫不再復燃後，才放心離開。

檢視該火點，研判應為菸蒂造成乾燥之樹木枯枝燃燒，因當天天氣乾燥，導致火勢愈加猛烈，所幸及時滅火，否則風勢助長的情形可能會造成無法想像的危害。

枋寮警分局長黃政龍肯定東海所同仁明確且快速的處理，也特別提醒民眾若有吸菸習慣，勿將菸蒂隨手拋棄，否則星星之火可以燎原，火災一旦發生進而導致危險。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

屏東「志工限定專屬優惠」　持服務紀錄冊或榮譽卡即享福利

玉山圓峰山屋、白洋金礦山屋已無蓄水　玉管處籲旱季登山節水防火

欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元　查封名下車輛及透天厝後分5期繳清

土地糾紛敗訴　台南數學老師寫歌指控司法不公

暖心迎賓拚外交　黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

酒駕零容忍　首創公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

分析台南近3年電氣因素火災　消防局：請遵守5不1沒有

電纜大盜台南北門連犯3案　學甲警破起出61公斤電纜

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

聾啞媽被關停車場　女兒急叩「快來救我們」警安撫助脫困

屏東「志工限定專屬優惠」　持服務紀錄冊或榮譽卡即享福利

玉山圓峰山屋、白洋金礦山屋已無蓄水　玉管處籲旱季登山節水防火

欠繳ETC通行費等稅費22萬8千元　查封名下車輛及透天厝後分5期繳清

土地糾紛敗訴　台南數學老師寫歌指控司法不公

暖心迎賓拚外交　黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

菸蒂惹禍！佳冬戰備跑道旁雜草起火濃煙亂竄　警急提水桶滅火　

酒駕零容忍　首創公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

分析台南近3年電氣因素火災　消防局：請遵守5不1沒有

電纜大盜台南北門連犯3案　學甲警破起出61公斤電纜

俄總統發禁令：禁止超過1萬美元外幣匯出國外

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

夾滿芋頭鮮奶油、莓果果醬！超夯「芋頭千層、藍莓起司千層」回歸

他問騎車下坡有頓挫感是操作不當？網：轉速及油門控制很重要

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！　差5秒人就沒了：沒我就沒他

葉耀元／核武戰爭一觸即發？　俄若發動將成世界公敵

俄國陣亡士兵跟母親最後對話　淚訴搞砸了：媽媽，這好難...

地方熱門新聞

明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改善流程

高雄旗津券要來了！　上路期程曝光

寶高智慧產業園區招商進駐率近9成5

高雄SKM Park電梯受困！11人卡半空嚇壞

豐原葫蘆墩公園將打造水岸綠園道

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

電纜大盜台南北門連犯3案

公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

法拍大湖草莓20籃6600元拍定

台南私校高二生對老師譙三字經

台南數學老師寫歌指控司法不公

電氣因素火災請遵守5不1沒有

從台中到台東尋親　姊卻報案陌生人闖入

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

更多熱門

相關新聞

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

桃園市平鎮區一處工廠1日晚間發生火警，300多坪的廠房堆滿電腦零件、設備及鋁鎂合金材料等，導致火勢一發不可收拾，一樓廠房全面燃燒，有2名男員工遭嗆傷，1名女員工受困失聯。警消獲報趕抵現場緊急灑水灌救，並全力搜救受困女員工，但不幸消息在2日上午傳出，警消人員於7時許發現該女員工，但她已被燒成焦屍，目前詳細起火原因正積極調查中。

雲林古坑平房深夜大火　堂兄弟1死1命危

雲林古坑平房深夜大火　堂兄弟1死1命危

桃園新屋工廠火警！3員工二度燒燙傷急救

桃園新屋工廠火警！3員工二度燒燙傷急救

珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人鐵窗外求救

珠寶店火警「濃煙直竄」　店主家人鐵窗外求救

山友獨自攀登老佛山迷路　警消上山救援脫困

山友獨自攀登老佛山迷路　警消上山救援脫困

關鍵字：

枋寮警察藍清輝佳冬戰備跑道火警

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面