校園新增11例確診「本土有6例」　總數達1173例

▲昨校園新增11例確診，其中6例為本土。（圖／記者湯興漢攝，照片與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，根據教育部公布統計資料，截至昨（1日）17時30分為止，各級學校新增11例確診個案，包括6例本土案例與5例境外移入，其中本土新增6例當中，有5例來自國小、1例來自幼兒園，也讓各級學校染疫總數來到1173例。

國際疫情受Omicron病毒而持續延燒，累計到今（2日）為止，全球染疫人數超過4.38億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土仍有零星個案，昨天仍大增44例確定病例，包括4例本土及40例境外移入。

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▲校園新增11例確診，包括本土6例。（圖／教育部提供）

而根據教育部公布統計資料，昨天各級學校學生確診總數新增11例，其中6例為本土確診案例，有5例來自國小，1例來自幼兒，也讓本土確診總數來到847例，而且連續2天都有本土新增個案，847例中，233例為本土大專校院生，高中生132例、國中生128例、國小生226例，還有128例幼兒園生。

根據教育部資料，昨天新增5例境外移入個案，都是境外大專校院學生，為連續10天都有境外移入，也讓境外生確診總數來到326例，其中大專校院學生282例，境外移入高中生37例，國中生1例，國小生5例、1例幼兒園。