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基輔電視塔遭「2枚俄導彈」攻擊5死！　爆炸瞬間影片曝光

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔電視塔（Kyiv TV tower）遭2枚俄羅斯飛彈攻擊，造成附近5名行人喪生，也導致烏克蘭的電視播報一度中斷，俄方也透過媒體發出了飛彈中瞬間的爆炸影像，並稱俄羅斯的武器精準擊中目標。

於1973年竣工的基輔電視塔，高度達385公尺，主要用於發送廣播和電視的無線電波。克里契科2日凌晨證實，電視塔遭到兩枚火箭攻擊，造成附近5名行人喪生，而電視塔距離住宅區相當近，加上俄羅斯揚言對基輔發動攻擊，他也呼籲居民不要待在街上。▲▼基輔電視塔遭「2枚俄導彈」攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲▼基輔電視塔遭「2枚俄導彈」攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲基輔電視塔遭2枚俄羅斯導彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

從曝光的影片可以看到，兩枚飛彈精準地打中電視塔底部基礎設備，瞬間爆炸火光四射，遠方的民眾也錄下電視塔濃煙狂冒的畫面。率先趕抵現場的應急人員走過掉落的電力線，試圖撲滅電視塔下建築物瓦礫堆中的大火。

烏克蘭官方表示，至少有一個電視控制室和一個變電站被打中，導致烏克蘭的電視播報一度中斷，目前正積極搶修中。

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