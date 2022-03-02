2022兩會／陸涉台方針持續軟硬兩手　「反獨促統」也加強經貿交流

▲大陸國務院總理李克強5日工作報告，中外媒體高度關注。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸全國「兩會」即將登場，大陸國務院總理李克強5日即將發表2022年度政府工作報告，外界高度今年涉台內容重點。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問兩岸學者認為，即使近期烏俄局勢緊張，西方國家有意牽扯到台海關係，絲毫不影響北京對台大政方針。「反獨促統」依然是主軸，受限疫情影響，未來陸對台工作會持續加強台灣基層民眾和青年交流，經貿交流依然是兩岸來往壓艙石。

▲ 2022年對台工作會議（1月25日）在北京舉行，涉台大方針不變。（圖／翻攝 新華社）

中共2022年對台工作會議於1月25日在京舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議發表重要講話。他強調，台海方向不確定、不穩定因素增多，對台工作依然以「兩岸一家親」為主軸，並且加強台灣基層民眾和青年交流。話鋒一轉，汪洋強調堅決遏制「台獨」挑釁和外部勢力干涉，築牢反「獨」促統強大陣線。

今年大陸官方對台方針「反獨促統」是主旋律，同時加強經貿、青年交流。對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪時認為，「中央對台工作會議基調的兩岸關係非常尖銳複雜，但是要還是要維持兩岸和平穩定，同時關注台灣局勢變化，防止台灣推動法理台獨。大陸方面也會從台獨的分裂勢力做堅決鬥爭，這是當前對台工作主要方向。」

台大教授、孫文學校總校長張亞中則認為，「今年大陸涉台方向不會有很大變化，因為兩岸現在還沒有發展到需要完全調整；國際形勢也沒有發展成必須馬上解決台灣問題。」

張亞中進一步說，「大陸心態可能有一個比較微妙的變化，對台灣的朝野兩黨期待值已經降得非常的低。」北京對民進黨沒有期待，對國民黨黨中央期待值也不是特別的高，對其兩岸立場也高度保留。

在這情況下，北京所採取的策略就是用經貿交流把兩岸拉住，畢竟經貿關係還是兩岸壓艙石。面對美國不斷利用台灣牌，大陸沒必要把兩岸關係完全搞僵，保持和平戰略空間最有利。

▲北京舉行二十大以前的涉台方針不會有太大變化。（圖／路透社）

上海東亞研究所副所長王海良表示，今年兩會總理涉台談話不會有變化，預計將再次重申，兩岸追求和平統一，堅決反對台獨，疫情尚未結束情況下，會更加照顧在大陸的發展的台灣民眾。但今年秋天中共召開20大後，必須觀察總體對台政策是否有新的調整變化，因為涉及未來五年對台政策走向，才是關鍵。

另外，從去年總理政府工作報告釋放出來的信號來看，李克強使用「高度警惕」四個字來反對台獨，同時繼續推動兩岸關係和平發展。涉台內容重點也再次重申「一中原則、九二共識、推進統一」，顯示北京截至目前對台大政方針「不變」。