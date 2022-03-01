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取得電支執照！全聯PX Pay升級全支付　購物、用餐、搭車都可用

▲▼全聯福利中心PX Pay，9/1起將推出全新「滿月紅利」會員制度。（圖／全聯福利中心）

▲全聯福利中心PX Pay將升級為「全支付」，可消費範圍也將走出全聯，第一階段擴大至連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等。（圖／全聯福利中心）

記者林育綾／台北報導

由全聯投資的「全支付」今（1）日獲金管會核准，取得專營電子支付機構營業執照，正式進軍電子支付市場，預計於第二季度前開業。全聯表示，取得專營電支營業執照後，PX Pay即將升級，未來消費者只要「嗶」一聲，支付、累點、發票載具、會員整合一次完成；支付範圍也走出全聯，第一階段範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等。

全聯PX Pay推出近3年，下載數破千萬，月活躍達450萬，甚至曾經被財政部感謝，認為是推廣高齡者使用電子支付的強力推手。全聯表示，未來「全支付」持續提供在全聯消費的金流支付服務外，取得專營電子支付機構營業執照後，PX Pay即將升級，未來在全聯只需要「嗶」一聲，支付、累點、發票（手機條碼載具）、會員整合一次完成。

PX Pay會員可在原有APP內即可完成「全支付」會員註冊，簡單又快速，升級後支付場景正式跨出全聯，全支付在所有合作店家都可使用，等於服務、優惠、便利都升級，讓會員享有更多元、方便、快速的消費體驗。

▲▼全聯福利中心PX Pay，9/1起將推出全新「滿月紅利」會員制度。（圖／全聯福利中心）

▲PX Pay會員可在原有APP內即可完成「全支付」會員註冊。（圖／全聯福利中心）

業者表示，「全支付」是以支付為核心，目標打造與用戶、通路、銀行攜手共好的電子支付平台，除了提供支付、儲值、轉帳、金流整合等服務外，未來將新增更多元及生活化服務功能於APP內，以快速因應市場需求及變化，同時加強電子支付首重的資訊安全服務，提供消費者一個最安心的支付工具。而不同於市場預期，全支付開業將同步以獨立的APP及全新的品牌形象登場，有別於PX Pay的目標族群，全支付APP將更為年輕、活潑、開放，拓展千禧世代的年輕人市場。

全支付也提到，感謝金管會核准執照，取得營業執照後，將加速開業進度，除全聯超過上千的門市外，第一階段範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，將提供一個直覺性強、操作簡單、使用省心的支付工具，未來「全支付」將持續秉持開放的態度，拓展多元通路，並以成為各銀行的開放平台為目標，積極拓展跨業合作，提供創新的金融性服務，不僅是要滲入消費者的生活，更期許成為全民的最佳支付工具。

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