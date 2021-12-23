準婆婆給金鍊「訂婚完歸還」：要送給我女兒！人妻傻了…網開戰

▲婆婆拿出金飾，但強調訂婚結束要歸還。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

按結婚禮俗來說，婆家會準備金飾給新娘，而娘家會買等值金飾給新郎配戴！不過有準人妻抱怨，婆婆確實有準備金飾，但戴完後要歸還，原因是婆婆認為她不會常戴，且打算要給自己女兒當嫁娶禮物，讓原PO很不是滋味。文章貼出後，眾網友也怒了，直呼就看另一半到底是神隊友還是豬隊友。

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》透露，訂婚宴即將舉行，最近準婆婆拿出金鍊，並向原PO直呼，「妳訂婚帶這些就好，儀式完帶完再歸還給我，反正妳也不常戴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，婆婆還露出一副理所當然表情，強調「以後這些要給我女兒的，只是暫時給妳戴而已，我那個年代沒有訂婚。」

如今還沒結婚進門，婆婆就先下馬威，讓原PO感到無言不已，「目前娘家還不知道這些事，娘家已經買好男方新的金項鍊、戒指，兩樣東西都用兩計算的...各位，這個我該如何處理？」

▲網友狂轟婆婆太扯 。（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

神扯故事曝光後，底下網友砲翻，並建議直球告訴另一半，也藉機認清未婚夫真面目，「直接不戴，雙方親友問起時就據實說了」、「跟你男友說，看他反應就知道是豬還是神了，妳可以趁早認賠殺出或投資」、「那男方的戴完你收回來說也是借的啊，說以後弟弟妹妹結婚也要用」、「回婆家說：一樣借個男方啊，比照辦理，大家一起互相扶持給大家面子」、「如果是我...可能就不會結婚了」、「妳未來老公的態度，決定妳將來在婆家的高度」。