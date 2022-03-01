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比開車方便！台中多條新公車路線蓄勢待發　推幹線公車串連4大交通樞紐

台中市交通局強化公車服務（圖／台中市交通局提供）

▲為讓整體公車路網更健全，台中去年有多項公車路線經調整，今年也有多條籌備中的新公車路線蓄勢待發，並有幹線公車計畫將推行。（圖／台中市交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

到台中吃喝玩樂，光是市區就有豐富景點玩不完，例如綠（柳）川、審計新村、草悟道、一中商圈等，都是拍照打卡必推去處，現在只要搭乘「台灣好行-台中時尚城中城線」，不用開車就能自在漫遊，把熱點全部跑透透。不只是外地人旅遊越來越方便，台中市交通局去年完成多項公車路線調整後，對於在地人生活最有感，而今年除了有多條籌備中的新闢公車路線蓄勢待發，也將推動幹線公車計畫，把4大重要交通樞紐串連起來。

去年4月台中捷運綠線通車後，台中市政府交通局盤點周邊公車路線及觀察民眾轉乘車需求，不但新增7條公車路線，並把與捷運綠線高度重疊的800、53路轉型為綠1、綠2及綠3路公車，也微調12條既有公車路線，縮短步行距離與時間，即使外出採買生活用品提著大包小包，也不用大老遠奔跑趕車，搭乘時更加便利。

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台中市交通局強化公車服務（圖／台中市交通局提供）

▲台中交通局去年在市區及原縣區新增245、361及365等3條公車路線。

目前捷運綠線沿線周邊公車路線總數已達99條，再加上去年在市區及原縣區新增245、361及365等3條公車路線，整體公車路網大升級，除了滿足上班族、學生族通勤或洽公、就醫等需求，市民限定的「雙十公車」政策，刷卡搭公車10公里內免費，超過10公里的車資最多也只收10元，大大提升大眾運輸使用率，統計市民限定乘車優惠綁卡及註記人次已突破143萬。

根據刷卡資料顯示，目前市民搭乘比例約占總運量的80%，其中以學生搭乘比例最高，約占51%，65歲以上高齡者約占19%，而學生族群搭乘比例較高的路線分別為219、232、200路公車，高齡者搭乘比例較高的路線則為267、252、269路公車。

此外，與觀旅局合作將11路公車轉型的「台灣好行-台中時尚城中城線」，由台中車站出發，沿途有歷史古蹟、網紅熱點及商圈市集，全程38個站點各有特色，尤其台中舊城是台中文化縮影，輕鬆搭乘巴士即刻展開一趟深度旅遊，且提供雲端導覽服務，這條環狀市區觀光路線一開後，隨即獲得不少好評，成為旅客走訪台中市區的旅遊首選。

台中市交通局強化公車服務（圖／台中市交通局提供）

▲強化公車服務，台中交通局推動幹線公車。

為強化公車服務，台中交通局將進一步推動幹線公車計畫，在復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等路線，串連捷運綠線、台鐵、高鐵、轉運中心等重要交通樞紐，建構完整市區公車路網，透過明確的路線編號與車輛塗裝、沿線站牌等候車設施顏色識別，民眾可以清楚欲搭乘的路線，讓搭車更直覺。而以後不管是外縣市來到台中玩，或是在地人抵達車站準備回家，可以善加利用、省時省錢轉搭乘，方便前往下一個目的地。

路線也會使用無障礙車輛營運，並透過路廊上平行路線的運能檢討調整車輛配置，使幹線公車班次的安排更穩定、密集，提升整體服務水準及乘車品質。為實現打造交通任意門，讓民眾來去自如，台中市交通局調整公車路線、服務班次與時間，也持續導入人才加入市區客運業，提高公共運輸服務量能，交通局也提醒，目前疫情仍屬嚴峻，搭乘公車、捷運、台鐵、計程車等大眾運輸工具務必配合戴好口罩、進行簡訊實聯制及保持社交距離，保護自己也保護他人。

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