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春節86條國道客運享85折　東部「專案優惠」四人同行一人免費

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲公路總局日前已宣布恢復連續假期國道客運85折優惠。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局即起至2月6日執行春節連續假期交通運輸計畫，因應連假民眾通勤需求，公路總局日前已宣布恢復連續假期國道客運85折優惠，今年春節連假共計86條路線適用優惠，並且也針對搭客運遊東部的民眾推出「優惠專案」，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折200元。

公路總局鼓勵民眾於連假期間多搭乘大眾運輸，日前已恢復去年連假期間取消的國道客運85折優惠。公路總局表示，民眾搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，也可享一段票或基本里程免費優惠。

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國光客運、統聯客運、和欣客運、首都客運、葛瑪蘭客運等業者都提供相關路線優惠，優惠合作業者共計13家，優惠路線總計86條，除了南北與東部交通外，前往阿里山、礁溪、烏石港等景點均包括在內，亦有前往桃園國際機場等相關路線。

▲春節連假國道客運優惠列表。（圖／公路總局提供）

另外，公路總局也針對前往東部的民眾推出東部優惠專案，只要持北宜、北花國道客運票證至東部購買台灣好行體驗套票，或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折200元優惠，並可享有花東「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等措施，兩項優惠民眾可擇優適用。

公路總局說明，本次春節連假期間東西部國道客運總計提供7.8萬班次及263萬座位數，連假期間國道客運尚有充裕座位可購買，歡迎民眾多加利用，公路總局也會持續依據銷售狀況請業者機動加開班次，確保民眾順利出行。

▲▼春節連假交通運輸措施。（圖／公路總局提供）

▲▼春節連假交通運輸措施。（圖／公路總局提供）

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