米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增4例個案，其中3例與桃園米迪幼兒園有關，醫療應變組副組長羅一鈞表示，群聚源頭可能為2/17就發病的一家三口之母（案20484），Ct值32.8，雖然小孩Ct值更高，且N抗體陽性，但他推測小朋友「不會自己得到病毒」，應該是被家人傳染。目前群聚累計24人染疫，且至少有4波傳染。

桃園2月26日新增3名確診個案，為父親、母親、幼兒，而桃園市政府知悉後，進行擴大匡列，又驗出多名確診者。根據指揮中心統計，桃園市除了米迪幼兒園外，富林國小、觀音國小也陸續傳出確診，今日又延燒到新街國小，全案累計24人中鏢。

羅一鈞表示，該案源頭可能是一家三口的家長（案20483、20484）在外工作或因生活所需有相關足跡，再把病毒從其他地方帶進家裡傳給小朋友，但究竟與哪一條本土傳播鏈有關，還有待後續基因定序釐清。

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羅一鈞另提到，案20484發病至今已14天，一般病毒傳到下一波間距為2~3天，病毒複製速度快，以此推算已經傳了4波。第一波是從家庭傳到幼兒園，第二波是從幼兒園傳給其他家庭，第三波為其他家庭群聚，第四波為透過職場工作再傳給其他家庭。目前全案已擴及3國小、24人染疫。

▲米迪幼兒園相關確診關聯。（圖／指揮中心提供）※點圖放大