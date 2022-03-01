台開財務危機！花蓮新天堂樂園停業2週　員工：未收到正式告知

▲台開發言人吳子嘉表示，旗下經營的花蓮新天堂樂園1日起暫停營業2週。（圖／記者曾俊豪攝）

文／中央社

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台開面臨財務危機，台開發言人吳子嘉表示，旗下經營的花蓮新天堂樂園今天起暫停營業2週，自營櫃確定結束營業，將與外櫃協商未來合作方向；員工則說未收到公司正式告知。

不具名員工今天接受媒體聯訪指出，新天堂樂園員工人數約百餘人，2月初就一直有停業風聲，員工都是透過新聞知道進展，公司至今沒有正式公告，直到昨天臨時收到主管個別私訊告知「3月1日起停止營業」，還要求填3、4月排班表，但過去都是打卡上班，為保險起見，今天還是正常到公司等待，確認真的不營業才離開。

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也有員工表示，目前為止沒有被欠薪過，不過2月薪水要到3月5日才會入帳，若到時沒有入帳會再討論下一步，希望公司能給員工正式說明。

花蓮新天堂樂園今天大門緊閉，但沒有張貼任何停業公告，由保全人員控管進出人員，僅開放員工、廠商進入收拾物品，不開放遊客進入，一旁的星巴克正常營業；威秀影城昨晚透過官網公告即日起暫時休業。

吳子嘉今天接受媒體電話聯訪表示，花蓮新天堂樂園即日起暫停營運2週，台開自營櫃因薪水付不出來，確定結束營業，其餘14家委外的外櫃有合約保障，目前正依合約內容與廠商提出協商中，希望2週後可以恢復營運。

至於員工權益，吳子嘉說，依照勞工局規定，大規模資遣預告期間有60天，目前還沒提出申請，讓員工填寫的3、4月班表等同讓員工在家上班2個月，薪資照常計算，員工可依法律規定尋求自力救濟，向政府申請相關補助。

另一處台開在花蓮經營的台開心農場今天正常開放，吳子嘉坦言，因涉及動物保護問題，目前仍在尋求方案中，但虧損狀況勢必要結束營運。

花蓮縣政府社會處長陳加富接受媒體聯訪指出，目前仍未收到台開員工提出申訴、陳情，台開也沒有提出大量解僱申請，將持續關注台開暫停營業期間是否依法保障勞工權益。