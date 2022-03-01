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「清明連假國道疏導措施」搶先看！假期間單一費率這5小時免收費

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲清明連假國道實施疏導措施。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今年清明節連假為4月2日至4月5日，共4天，交通部高公局規劃交通疏導措施，假期間一、二周國道單一費率再7折，假期間為單一費率，且4月2日至5日間每日0至5時暫停收費。

高公局表示，研判清明節連假包含掃墓及旅遊旅次，首日雙向交通量達120mvk(百萬車公里)，其中南向為連假最大量達70mvk；清明節為假期第4日，雙向達112mvk，北向為連假最大量達64mvk。

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今年前1、2週休即有掃墓需求，故本次疏導措施包括清明節連假前1、2周休(3月19日至20日、26日至27日)，採單一費率再7折，以鼓勵提前掃墓分散連續假期車流，另為避免前1、2週六國5因此出現南向長時段壅塞情形，實施每日5-12時石碇及坪林南向入口封閉措施。

▲清明連假國道疏導措施。（圖／高公局）

▲清明連假國道疏導措施。（點圖放大／高公局）

清明連假國道疏導措施：
一、收費措施：
(一)單一費率再7折：假期前1、2週休；111年3月19日至20日、26日至27日，計4日。
(二)單一費率：假期間111年4月2日至5日。
(三)暫停收費：111年4月2日至5日，每日0至5時暫停收費。

二、入口高乘載管制：
(一)111年3月20日及27日，每日15-20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(二)111年4月2日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道及國5南港系統交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(三)111年4月4日至5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一)111年3月19日及26日，每日5至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(二)111年4月2日及3日，每日0至12時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。
(三)111年4月4日及5日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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