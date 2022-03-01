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俄烏烽火Day6！「各國後續制裁」1分鐘速掌握

▲▼烏克蘭與俄羅斯在白俄羅斯舉行會談。（圖／路透）

▲首次談判未果，俄烏近期將在白俄羅斯與波蘭邊境舉行下一次談判。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

俄烏首次合談判未果，烏克蘭總統澤倫斯基指出，當兩國進行談判的同時，俄軍卻在對烏克蘭境內進行轟炸，「俄羅斯想要施加壓力，別浪費時間了，我們不接受這種戰術。」澤倫斯基再次呼籲各國，應停止向俄羅斯進口石油、天然氣，《ETtoday新聞雲》也整理出最新各國制裁懶人包。

►拜登和北約、歐盟11位領袖通話！加強制裁俄羅斯

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美國總統拜登28日和各國領袖通話，包括歐盟、北約、加拿大、法國、德國、日本、波蘭等國，在談話中肯定烏克蘭人民在面對俄羅斯入侵的軍事行動時所展現出的勇氣，並商討持續援助烏克蘭與制裁俄羅斯的選項。

白宮表示此次通話中，還談到加強合作制裁俄羅斯，讓俄羅斯必須面對嚴重的代價和後果，同時必須維持全球經濟穩定，包括能源價格。

►新加坡跟進制裁俄羅斯　將捐款助烏克蘭人道援助

據星國外交部提供資料，維文（Vivian Balakrishnan）28日在國會針對烏克蘭情勢發表部長聲明表示，新加坡紅十字會已承諾將捐10萬美元（約新台幣280萬元），協助受當前危機影響的社群，為流離失所的弱勢民眾提供衛生、家庭及居家用品等必要援助物資。

另一方面，維文表示，新加坡將對俄羅斯進行制裁，包括針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民或讓他們屈服的物品，實施出口管制，也將禁止部分俄羅斯銀行和與俄羅斯有關的金融交易。

►瑞士總統宣布「放棄中立」：加入制裁俄羅斯　凍結普丁資產

根據美國CNN報導，瑞士聯邦總統卡西斯28日在記者會上表示，瑞士將放棄中立，並對俄羅斯實施制裁，「瑞士聯邦委員會今天決定，全面採用歐盟的制裁措施」、「這是瑞士前所未有的舉動，此前一直保持中立」。

瑞士的制裁行動，包含凍結俄羅斯在瑞士的資產、凍結俄羅斯總統普丁、5名俄羅斯金融大亨在內共336人在瑞士銀行的帳戶，同時禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空，取消瑞士航空飛往俄羅斯的航班等。

►美國禁止美國人與「俄羅斯央行」交易　立即生效

根據CNN報導，拜登政府高級官員表示，美國對俄羅斯央行的制裁已經計劃了幾個月，「我們已經做好了準備」。

美國財政部表示，禁止美國人參與任何涉及俄羅斯央行、國家財富基金或財政部的交易。

►南韓硬起來制裁俄羅斯！禁對俄出口「戰略物資」　將俄剔除SWIFT

根據《韓聯社》、《News1》，南韓外交部今（28）日表示，事實上將依據「四大國際出口管制組織」所指定的戰略物資品項，透過拒絕（不予以承認）上述戰略物資品項出口審查的方式，來達到制裁俄羅斯的目的。

所謂「四大國際出口管制組織」，指的是與核物質相關的核子供應國集團（NSG）、與管制傳統武器與軍商兩用貨品多邊出口控制機制有關的瓦聖納協定（WA）、與生物化學武器有關的澳洲集團（AG）、以及與飛彈技術相關的飛彈技術管制協議（MTCR）。

▲▼俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

▲澤倫斯基痛批，「購買俄羅斯製的產品，就是在付錢讓他們殺人。」（圖／路透社）

►紐約證交所、那斯達克暫「暫停俄國部分股票交易」

綜合外電報導指出，美國紐約證交所和那斯達克發布公告，已暫停部分俄羅斯公司的股票交易。

►英國禁止「俄羅斯船隻進港」

英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）致函給英國每個港口，不允許俄國公民（租用、經營與自用）及懸掛俄羅斯國旗的船隻進港。

►日本央行將「將凍結俄外匯存底」

《日本經濟新聞》報導，日本與其他G7同盟（美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利）一同凍結俄羅斯央行的外匯資產，據悉將使得普丁政權無法動用放在日本的數百億美元資金。

►俄烏開戰引發抵制潮　6國足協宣佈全面禁賽俄羅斯

FIFA國際足總稍早正式僅宣佈，將取消俄羅斯相關主辦國際賽事資格，引發歐洲各國足協抨擊，認為施壓手段不夠強硬，包括波蘭、捷克及瑞典先前公開拒絕和俄羅斯進行世界盃歐洲區附加賽後，目前又有丹麥、英格蘭及威爾斯正式表態，未來不會和俄羅斯進行比賽。

目前FIFA國際足總也已經緊急宣布，將禁止俄羅斯國家隊參賽，這也代表今年底的卡達世界盃，俄羅斯男足恐將無緣參賽。

▲▼ 俄羅斯航空公司（Aeroflot）。（圖／路透）

▲歐洲迄今已有至少12國對俄羅斯航班、俄羅斯私人飛機關閉領空。（圖／路透）

俄羅斯也祭出反制裁

►俄羅斯央行：莫斯科交易所暫停股票交易

俄羅斯盧布28日在境外市場一度重貶1/3，在莫斯科交易所則創下109盧布兌1美元的歷史新低。

俄羅斯中央銀行「俄羅斯銀行」（Bank of Russia）在當地時間28日下午1時（台灣時間晚間6時）宣布，莫斯科交易所全天暫停股票交易。至於3月1日交易時間將在明天上午宣布。

►遭踢出SWIFT！俄羅斯央行出招「自創本土版系統」：直接取代

根據《俄新社》報導，針對歐美國家制裁，俄羅斯央行28日祭出一連串救市措施，包括恢復購買黃金、外資禁賣股、升息等。俄羅斯央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）28日就表示，俄金融基礎設施將暢通無阻地運作，金融資訊傳輸系統（SPFS）將可取代貨幣跨境交易系統（SWIFT），國外也可連接。

俄羅斯自2014年入侵克里米亞，為防止外界想把他們逐出SWIFT，俄羅斯中央銀行「俄羅斯銀行」（Bank of Russia）研發替代系統SPFS，但目前為止，只有約10多間外國銀行使用SPFS，因此它在國際支付轉帳上，其實還是不太能幫助俄國。

►俄羅斯政府宣布「公民撤出歐洲」　原因曝光

俄羅斯聯邦航空運輸局及聯邦旅遊局27日透露，因為歐洲國家如今持續對俄羅斯實施制裁，對俄羅斯關閉領空，目前正在與外交部合作，把俄羅斯人撤出歐洲國家，在資料收集及統計作業完成後，具體時間表將定案。機構建議，身在歐洲的俄羅斯人要透過俄羅斯外交部的手機應用程式「外交助理」（Foreign Assistant）上註冊。

►反制裁！俄羅斯對36國「實施航空禁令」

36個國家包括：奧地利、阿爾巴尼亞、安圭拉、比利時、保加利亞、英屬維爾京群島、英國、匈牙利、德國、直布羅陀、希臘、丹麥（+格陵蘭、法羅群島、領海）、澤西島、愛爾蘭、冰島、西班牙、意大利、加拿大、塞浦路斯、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、芬蘭、法國、克羅地亞、捷克、瑞典、愛沙尼亞。

▼24日俄烏開戰，俄羅斯股市盤中一度腰斬。（示意圖／記者廖婕妤攝）

▲▼俄羅斯股市，RTS，MOEX。（圖／記者廖婕妤攝）

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