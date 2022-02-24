烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆　網愣：看起來好安靜

記者曾筠淇／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在當地時間24日早上6點，表示莫斯科已指示俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）展開特別軍事行動；而稍早，烏克蘭首都基輔（Kyiv）傳出多起爆炸，內政部指出爆炸來自於巡導彈與彈道導彈襲擊。消息曝光後，吸引3萬多人齊看拍攝基輔的現場直播，一旁聊天室也狂跳。

本站稍早報導《普丁開戰了！烏克蘭證實「導彈襲擊」 首都基輔驚傳爆炸》，美國CNN記者查恩斯（Matthew Chance）在烏克蘭首都基輔進行現場連線播報時，才講到近期已聽見4、5次爆炸聲，想不到遠方又傳來爆炸聲響。對此，烏克蘭內政部證實，基輔正受到巡導彈與彈道導彈襲擊，且俄軍已登陸黑海西北岸的港灣都市「敖得薩」（Odessa），並正在越過烏克蘭東北部卡爾可夫州（Kharkiv）的邊境。

Massive fire on the Mariupol front as Russian forces targeted the frontline with a massive GRAD barrage Assive fire on the Mariupol front as Russian forces targeted the frontline with a massive GRAD barrage pic.twitter.com/TVU3j1OP2L https://t.co/TVU3j1OP2L https://t.co/63U072UkdV [廣告]請繼續往下閱讀... February 24, 2022

消息引發台灣網友討論，不少人都在PTT上表示，「影片震撼，祈禱烏克蘭人平安」、「昨天才說緊急狀態然後就被炸了」、「前面幾天還一堆人信誓旦旦說不會開打」、「看到這新聞抖爆」、「保護烏東地區然後砲轟基輔」。

值得一提的是，《EarthCam》目前正持續轉播基輔的即時影像，吸引3萬3000多人觀看，一旁聊天室更有多國網友狂洗訊息，「為烏克蘭祈禱」、「看起來很安靜」、「越來越亮」、「現在是晚上」、「看起來人們現在要上班了」、「每個人都想逃離那裡」。

也有網友在PTT上，以「一下湧進3萬人觀看烏克蘭市區live」為題發文，由於該直播16日就開始，因此他就發現到昨天為止，也才2、3000人線上觀看，想不到普丁開戰後就吸引3萬多人看。