烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆　網愣：看起來好安靜

記者曾筠淇/綜合報導

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在當地時間24日早上6點,表示莫斯科已指示俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的頓巴斯地區(Donbass)展開特別軍事行動;而稍早,烏克蘭首都基輔(Kyiv)傳出多起爆炸,內政部指出爆炸來自於巡導彈與彈道導彈襲擊。消息曝光後,吸引3萬多人齊看拍攝基輔的現場直播,一旁聊天室也狂跳。

本站稍早報導《普丁開戰了!烏克蘭證實「導彈襲擊」 首都基輔驚傳爆炸》,美國CNN記者查恩斯(Matthew Chance)在烏克蘭首都基輔進行現場連線播報時,才講到近期已聽見4、5次爆炸聲,想不到遠方又傳來爆炸聲響。對此,烏克蘭內政部證實,基輔正受到巡導彈與彈道導彈襲擊,且俄軍已登陸黑海西北岸的港灣都市「敖得薩」(Odessa),並正在越過烏克蘭東北部卡爾可夫州(Kharkiv)的邊境。

Massive fire on the Mariupol front as Russian forces targeted the frontline with a massive GRAD barrage Assive fire on the Mariupol front as Russian forces targeted the frontline with a massive GRAD barrage pic.twitter.com/TVU3j1OP2L https://t.co/TVU3j1OP2L https://t.co/63U072UkdV