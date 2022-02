「媽媽，這好難…」俄國陣亡士兵跟母親最後對話曝光　網看完淚崩

▲俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。(示意圖/路透)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發戰爭,聯合國於台灣時間2月28日深夜召開緊急會議討論俄羅斯入侵的決議。烏克蘭聯合國代表基斯提亞(Sergiy Kyslytsya)在會議上拿出對話截圖,唸出一名俄羅斯士兵死前跟媽媽傳的訊息,內容曝光該名士兵在不知道爆發戰爭的情況下被送至前線。

對話顯示:

母親:Ljosha你好嗎?怎麼那麼久沒回訊息?你真的在演習嗎?

士兵:媽媽,我沒在演習,我不在克里米亞。

母親:你在哪裡???爸爸問說能不能寄一個包裹給你。

士兵:什麼包裹?我現在只想吊死我自己。

母親:你在說什麼?發生了什麼?

士兵:媽媽,我在烏克蘭,這是一場真正的戰爭。恐怕我們把這裡的一切都搞砸了,我們正在轟炸所有城市。我們被告知這邊的人民會張開雙臂歡迎我們,但他們並沒有,反而直接以肉身阻擋坦克,還罵我們是法西斯,媽媽這好難…。

Ukrainian Ambassador to the @UN @SergiyKyslytsya reads text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed.⁰



"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities...even targeting civilians." pic.twitter.com/kbWYZfbSpE