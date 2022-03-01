今起口罩微解封！名醫曝「管制再鬆綁觀察期」：發生2狀況恐加嚴

▲國內今起鬆綁口罩等防疫措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，今起口罩等防疫措施陸續鬆綁，針對國內疫情，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，本土案例越來越少，希望接下來能夠歸零，如果觀察20天到1個月，本土都持續零確診，就有條件可以再鬆綁其他管制措施，但若之後出現不明感染鏈超過10條或本土案例破百，就得再度加嚴防疫措施。

指揮中心日前宣布，今起口罩措施可部分放寬，包於室內外從事運動時、室內外拍攝個人/團體照時，自行開車、車內均為同住家人或無同車者時以及唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時，均可不用戴口罩，而離島也取消篩檢和填寫健康聲明書等措施。

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雖說近期本土案例沒有暴增，但桃園幼兒園染疫仍在延燒。對此，黃高彬直言，目前社區應該還是有些感染者，才會有幼兒園染疫狀況，以這波幼兒園疫情來說，最先染疫的一家三口應該是父親在外面被感染，回家傳給太太跟小孩，小孩又傳給其他幼稚園小孩，因此表示社區還是有少量感染。

黃高彬進一步表示，Omicron症狀不明顯，常常會有忽略的情況，尤其有些匡列篩檢出來的陽性感染者，疫調追問之後，就會突然發現之前好像就有一些症狀，這也Omicron的特性，所以不得不承認社區還是有少數感染者，因此口罩還是要戴好。

而在防疫措施鬆綁或加嚴的上，黃高彬認為，接下來本土案例應該會越來越少，如果能夠歸零最好，Omicron潛伏期差不多10天，因此如果20天到1個月都可以零確診，就可以有條件再鬆綁，例如唱歌不用戴口罩，但如果之後出現不明感染鏈到10條或本土確診破百，就還是要加嚴防疫措施。