7年來有朋友卻沒空見！韓國療癒圖文「今天的天氣適合離職」爆紅

▲韓國單身獨居女子創作《今天的天氣適合離職》爆紅。（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

韓國一名單身獨居女子朴秀真在過去7年來，總是為了工作疲於奔命，過著「雖然有家但家中總是沒人、有朋友但總是沒時間見面、有夢想卻也沒心力去追、有存款卻也逐漸失去自己」的日子，直到在離職99天內，終於「一點一滴地，把自己還給自己」，她創作圖文書《今天的天氣適合離職》爆紅，風靡韓國職場。

朴秀真過去將自己出借給公司近3000個日子，而在忙於工作的期間，父親過世了，某天她毅然決然離職。在脫離高壓的職場生活後，發現每一件日常瑣事都如同禮物般令人驚奇。

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例如「第一次知道白天從自家頂樓望出去是甚麼風景，第一次看見過去給自己送宅配包裹的司機長甚麼樣子，第一次不疾不徐地為路人找尋一條自己也沒走過的道路，第一次收養流浪街貓、成為貓奴，感受到來自肉球的安慰⋯」。

▲▼《今天的天氣適合離職》風靡韓國職場。（圖／尖端出版）

她以圖文記錄離職99天的日子，終於有時間好好讀一本書、看一部電影、聽一張專輯，細細品味日常中每一件平凡的小事。雖然「離職」本身不會解決任何問題，卻給她一段時間治療自我、品嚐當下、思考未來，而這也正是現代人所需要的。

▲《今天的天氣適合離職》引發許多韓國上班族共鳴。（圖／尖端出版）

《今天的天氣適合離職》圖文書因此風靡韓國職場，療癒許多在職場快變「忍者」、聽到鬧鐘響就胸悶想哭、被工作逼得心力交瘁的人，讓許多厭世上班族也有重新追求理想生活的勇氣。內容每一篇都很簡單，作者也沒說當初為何離職，不過透過蛛絲馬跡，讓讀者細細體會日常中有許多我們因忙於工作而忽略的人、事、物，如今該書也由尖端出版在台發行。

有趣的是，在作者欄位中，寫著朴秀珍與「這裡」。「這裡」是作者在離職之後，偶然遇見的一隻街貓，原本貓咪對任何話語都沒反應，直到有天她說「過來這裡」，貓咪就來了，便以此命名。後來「這裡」甚至決定搬進朴秀珍家，從此不再是街貓，而是家貓，牠的存在，也宛如她對自我理想的期許「做自己，不受他人左右」。