烏媒稱白俄加入俄軍一起攻烏　首波攻擊剩不到1hr！傘兵將進入基輔

▲俄軍早前曾與白俄聯合軍演，因此人們擔心白俄可能也會加入烏俄之戰，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏俄兩國激烈交戰4日，俄軍至今仍未拿下烏克蘭。不過有消息透露，為了加快攻陷烏克蘭的速度，俄羅斯已邀請盟友白俄羅斯加入戰爭，而且白俄對烏的第一波攻擊極有可能將在1個小時內發動。儘管外媒至今還無法確認消息的真實性與細節，但跡象顯示，白俄軍方最近正處於戒備狀態，引發烏俄戰爭升級的擔憂。

據《基輔獨立報》報導，多個消息來源指出，白俄即將在當地28日清晨5點派兵，讓白俄的傘兵搭上第一架伊留申-76（IL-76）的運輸機，前進烏克蘭境內作戰，不過《基輔獨立報》還無法確定消息中的當地時間指的是白俄的時間，抑或是烏克蘭時間。這2個地方的時間相差了1個小時，而現在距離基輔時間的清晨5點只剩不到1小時。

報導稱，白俄一名反對派記者27日向外交界公開了一份不具名的報告後，有關白俄即將加入烏俄戰爭的聲浪就愈發高漲。相關消息稱，白俄政府可能會派軍前往烏克蘭首都基輔或烏克蘭西北部的日托米爾（Zhytomyr），協助俄軍攻烏。

儘管外媒至今還無法證實相關消息，但白俄正在進行軍事活動的跡象卻很明顯。烏克蘭國家安全部門稍早也證實，位於基輔西方約93公里處的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到火箭攻擊，而火箭已經確定是從白俄羅斯境內發射。軍方也有消息同步指出，白俄羅斯特種部隊被目擊登上飛機，準備對基輔進行空襲，恐將擴大戰爭。

白俄特種部隊被目睹「集體登機」！疑準備空襲烏克蘭 戰事恐擴大

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