裝甲車「被拖拉機牽走」！俄兵尷尬狂追　網爆眼熟：抓違停嗎

▲裝甲車就這樣被拖走了。(圖/翻攝自推特/Johnny Mercer)

記者周亭瑋/綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭邁入第4天,整個基輔已徹底被俄軍包圍,各種畫面也陸續流出。英保守黨議員和前國防部長默瑟 (Johnny Mercer)今貼出一段影片,是俄羅斯裝甲遭拖拉機拖走,讓眾網友看傻了眼,戲稱「是檢舉魔人抓違停嗎?」

繼年輕俄兵遭烏克蘭居民圍剿大罵,坐在台階上掩面哭泣,讓不少人心疼,沒想到再有奇葩片段傳出。英保守黨議員默瑟 (Johnny Mercer)貼出7秒片後,嘲諷直言「看來俄軍的入侵,並不是很順利,烏克蘭拖拉機今天偷走了俄軍裝甲。」

從畫面中可見,裝甲車遭拖走的同時,還有一位俄羅斯軍人在後面緊追。推文被轉貼到PTT後,掀起熱烈討論,鄉民表示,「在那裡跟著跑,很像違停被拖吊的車主」、「拖得如此絲滑」、「俄羅斯士兵除了少數精銳,根本不想打吧」、「農夫:賺爛了賺爛了」、「撿到一台坦克」、「資源回收啦,稱重賣的」、「俄國要發防拖吊小卡」。

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。(圖/達志影像/美聯社)

不過,基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示,整個基輔已經徹底被俄軍包圍,距離基輔只剩下20公里,部分部隊前鋒可能更接近首都,導致烏軍和平民撤退路線受阻。

美國衛星公司Maxar最新出爐的衛星圖也顯示,俄軍支援已挺進到距離基輔40公里外的城郊,車隊中有坦克、油料運補車以及後勤補給車隊,顯示除了加強合攻基輔的火力,也要補足前線部隊後勤斷炊的問題。

►影片請點。

▼俄軍集結大軍向基輔挺進。(圖/翻攝Maxar)

#BREAKING Meanwhile fighting in most major cities right now, a tractor driver steals Russian military equipment in Ukraine. Things are so unorganized on the Russian side. #Ukraine #UkraineWar #UkraineInvasion #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/wLYlrrHVuV