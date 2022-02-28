裝甲車「被拖拉機牽走」！俄兵尷尬狂追　網爆眼熟：抓違停嗎

▲裝甲車就這樣被拖走了。（圖／翻攝自推特／Johnny Mercer）

記者周亭瑋／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭邁入第4天，整個基輔已徹底被俄軍包圍，各種畫面也陸續流出。英保守黨議員和前國防部長默瑟 （Johnny Mercer）今貼出一段影片，是俄羅斯裝甲遭拖拉機拖走，讓眾網友看傻了眼，戲稱「是檢舉魔人抓違停嗎？」

繼年輕俄兵遭烏克蘭居民圍剿大罵，坐在台階上掩面哭泣，讓不少人心疼，沒想到再有奇葩片段傳出。英保守黨議員默瑟 （Johnny Mercer）貼出7秒片後，嘲諷直言「看來俄軍的入侵，並不是很順利，烏克蘭拖拉機今天偷走了俄軍裝甲。」

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從畫面中可見，裝甲車遭拖走的同時，還有一位俄羅斯軍人在後面緊追。推文被轉貼到PTT後，掀起熱烈討論，鄉民表示，「在那裡跟著跑，很像違停被拖吊的車主」、「拖得如此絲滑」、「俄羅斯士兵除了少數精銳，根本不想打吧」、「農夫：賺爛了賺爛了」、「撿到一台坦克」、「資源回收啦，稱重賣的」、「俄國要發防拖吊小卡」。

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

不過，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，整個基輔已經徹底被俄軍包圍，距離基輔只剩下20公里，部分部隊前鋒可能更接近首都，導致烏軍和平民撤退路線受阻。

美國衛星公司Maxar最新出爐的衛星圖也顯示，俄軍支援已挺進到距離基輔40公里外的城郊，車隊中有坦克、油料運補車以及後勤補給車隊，顯示除了加強合攻基輔的火力，也要補足前線部隊後勤斷炊的問題。

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▼俄軍集結大軍向基輔挺進。（圖／翻攝Maxar）