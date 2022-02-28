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吐司缺一角！店員當全新端上桌　他收「二手餐」氣炸…比對照曝

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲店家將客人退貨的餐點，拿給別桌的客人。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前到桃園某早午餐店用餐，因為餐點的蛋有燒焦味而退餐，沒想到店家竟然將這份退貨的餐點，送給別桌點相同餐點的客人，成了一份「二手餐」，拿到二手餐的顧客將自己的餐點與前顧客的餐點照比對，發現吐司缺角的地方相同，培根燒焦的地方也一樣，證實此事，傻眼直呼「這麼雷，爛到翻天」。

兩名顧客都在臉書「爆料公社二社」發文，第一位顧客在27日凌晨發文，因餐點的蛋有焦味告知人員收回餐點，後來因時間因素無法等待，於是退費離去，沒想到當晚就在網路上看到有顧客貼出照片，抱怨店家餐點品質差，仔細一看照片，竟然跟自己當天收到的餐點非常相似。

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第一位顧客PO出自己收到的餐點，與在網路上看到的餐點，網友們比對兩張照片發現，吐司的紋路與黑點、爛掉的地方、培根燒焦的位置、香腸出現紅點的部位等等，都有極為相同的特徵。

拿到二手餐的顧客發文表示，當時收到的餐點是冷的，吐司還被切了一角，蛋還爛爛的，因此要求換一盤新的，經過網友的私訊告知，才知道自己拿到的是二手餐，「這次是我這輩子遇過最糟的早午餐體驗，這麼雷不能只有我吃到，而且，不能再有人遭受這種服務跟待遇了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲網友比對發現，兩盤餐點有許多相似的地方。（圖／翻攝自爆料公社二社）

貼文曝光後，有自稱是店家的網友留言，「我們先前『從未有出過給別人吃過』餐點的案例」，當時有兩桌客人都點法式早餐盤，有一桌要求雞蛋要更換，送回內場後，另一位送餐人員誤以為是全新的餐點，又送了出去，才會造成誤會。

店家表示，「我們願意整筆退費昨日餐點，以及無償請發文者吃飯，再次謝謝您的指教，我們深感抱歉」，228連假店內人潮是平日的10倍以上，「我們無法預料，又因疫情衝擊，人力縮減，我們正在改進並指導，謝謝您的指教」。

不過，店家的回應網友們卻不買單，「太噁了吧，現在還疫情欸」、「還在嘴硬」、「就是推給員工啊」、「什麼鍋都是員工，一點誠意都沒有」、「吐司都已經被被切過，缺一角了，員工還以為是全新？出餐前沒有檢查過嗎？」「這回覆的口氣，可能文字沒溫度，總覺得他們認為自己沒有錯耶」、「只不過三天連假，退餐流程就是有問題，強調『以前』更像推託理由，誠心道歉改善流程是比較重要的」。

▼店家回應遭網友罵「沒誠意」。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社二社）

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