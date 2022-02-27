運將紅燈右轉遭警攔　乘客丟下長髪女友狂奔！原來身負五條通

記者楊熾興／桃園報導

身負5條通的21歲林姓男子27日凌晨與長髮女友搭乘計程車行經桃園市中正路口時，因運將紅燈右轉引來巡邏員警注意，並將車輛攔停盤查，林男竟丟下女友奪門而出拔腿狂奔，不顧路口號誌穿越馬路，員警則從後方猛追，林男因體力不支為員警壓制，全案依法解送歸案。

▲身負5條通緝的林姓男子因運將紅燈右轉十分倒楣的遭警查獲。（圖／桃園警分局提供）

▲林男為規避查緝還帶著多張身份證意圖矇混。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪所員警今日凌晨1時30分許，在桃園區中正路與復興路口，發現一輛計程車紅燈右轉，將其攔下盤查，後座乘客是一對情侶，下車後員警準備詢問時，男子突然拔腿狂奔，不顧路口號誌跟車輛危險，逕直穿越馬路逃逸，留下一頭霧水的女友，並自後方大喊大叫尾隨。

▲不知情的長髪女友還向警方求情。（圖／桃園警分局提供）

男子跑不到1分鐘約1百公尺後體力不支倒地，被尾隨的員警控制在地，對於員警詢問他均不回應，員警發現其身上帶有多人的身分證件，經核對確認其為林姓男子目前因涉嫌詐欺、妨礙兵役遭嘉義地院等5處司法機關發布通緝，林男坦承知道已被通緝，為規避警方查緝，向多名朋友借來證件放身上希望能矇混過關，沒想到還是被逮了，不知情的長髪女友則向員警求情，但警方愛莫能助，全案依法解送歸案。