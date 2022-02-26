台中驗船師染疫　南投足跡公布：咖啡館、五金百貨行

▲南投縣政府公布台中市確診個案新加坡籍42歲男子的南投縣活動史。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠Omicron疫情擴大，台中市「本土+0」今破功，新增一例本土確診個案；台中市府初步疫調為新加坡籍42歲男性驗船師，現住台中龍井區，其密切接觸者為其身為南投縣民的女友，所幸PCR檢驗為陰性，南投縣衛生局疫調顯示該明星籍男子2月20日曾於南投市咖啡館、五金百貨行等處有活動足跡，已通知業者完成環境清消。

疫調資料顯示，確診個案編號20455的星籍男子在110年12月26日入境台灣，今年2月14日、19日PCR檢驗結果皆為陰性；因工作需要，2月24日再次檢驗後確診，PCR（+）CT值23.2，目前收治醫院隔離治療。

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▲台中市本土確診+0今破功。（圖／台中市政府提供）

南投縣衛生局指出，其南投女友也已安排PCR檢驗，結果為陰性，目前於居家隔離中；該個案的南投縣足跡史包含南投市咖啡館、五金百貨行，已通知業者完成環境清消並進行自主健康管理，另通知縣府環保局於個案足跡地點完成環境清消。

衛生局提醒曾出入相關場所足跡重疊的民眾，請自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺等症狀應佩戴口罩，並通報南投縣衛生局（049-2220904）、安排至縣內6家PCR採檢醫院（部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院）就醫。