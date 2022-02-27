BMW急停路中央被叭…駕駛疑抄鐵棍下車砸！影片PO網警方看到了

記者白珈陽／台中報導

台中市26日發生一起行車糾紛，有民眾開車行經霧峰區中正路光復新村附近，前方BMW駕駛突急停，民眾對其按了幾聲喇叭，對方隨即拿起鐵棍走下車欲理論，民眾感到危險便趕緊駛離，未料車後竟傳來疑似被砸車的聲響，全部過程被行車紀錄器拍下PO網，引起網友熱議。轄區警方表示，未接獲報案，將主動聯繫雙方到案說明。

▲黑色BMW轎車突急停路中，差點害後方駕駛撞上。（圖／截取自《黑色豪門企業》）

民眾將行車紀錄器影像PO上《黑色豪門企業》，內容顯示當時約昨日下午5時許，他開車行經台中市霧峰區中正路光復新村附近，途中前方黑色BMW轎車突然急停於外側車道，差點害民眾撞上，隨即按了2聲喇叭示警。

未料，BMW駕駛馬上打開車門，疑拿著一根銀色鐵棍下車，民眾見狀趕緊繞道離開，但才剛起步，後方卻傳來被鐵棍砸車的聲音，一旁還有女子大喊「好了啦！好了啦！」

▲BMW駕駛疑拿著鐵棍下車。（圖／截取自《黑色豪門企業》）

霧峰警分局表示，轄區萬豐派出所未接獲有行車糾紛報案，根據影片中黑色轎車駕駛行駛道路突然減速驟停，可依照道交條例第43條，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰；另外，黑色轎車駕駛拿出疑似棍棒物品，是否涉嫌恐嚇，將通知雙方駕駛以釐清案情。