「烏克蘭是歐盟一員」　歐盟執委會主席挺烏克蘭加入歐盟

▲歐盟委員會主席馮德萊恩。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)27日明確支持烏克蘭加入歐盟,「他們(烏克蘭)是我們之中的一員,我們希望他們加入」。

路透報導,歐盟罕見破例決定提供武器給處於戰爭狀態的國家烏克蘭。在此決定宣布之後不久,馮德萊恩接受媒體《歐洲新聞台》(Euronews)訪問時表示,歐盟與烏克蘭在能源網絡有密切合作,除此之外,其他許多議題上都有接觸,「隨著時間推移,烏克蘭屬於我們(指歐盟),是歐盟的一員,歐盟希望他們加入。」

烏克蘭總統澤倫斯基27日透過推特表示,他已與馮德萊恩針對加強烏克蘭國防能力及加入歐盟一事進行交談。

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU.