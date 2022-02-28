「21世紀只有一位美國總統能盯住俄羅斯」　川普：那就是我

▲川普在美國佛羅里達州奧蘭多舉行的保守政治行動會議（CPAC）。（圖／路透）



中央社

美國前總統川普譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並說俄國總統普丁利用美國總統拜登的「軟弱」發動對烏攻勢。針對先前稱讚普丁聰明，川普解釋，真正的問題是其他領導人「超蠢」。

川普日前上右翼廣播電台的節目時，主持人問起有關普丁（Vladimir Putin）決定承認烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家一事。

川普當時回答：「這太天才了。」「普丁宣布烏克蘭大半地區是獨立的，太厲害了。」不過，他這番回應激怒了一些共和黨的同志。

川普在佛羅里達州「保守政治行動會議」（CPAC）集會上讚揚烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），稱他留守基輔很「勇敢」；他還說，俄羅斯攻擊烏克蘭令人震驚，他會為烏克蘭人民祈禱。

▲川普：真正的問題是其他領導人「超蠢」。（圖／路透，下同）



川普也表示，普丁利用拜登的「軟弱」攻擊烏克蘭，他甚至將俄軍進犯烏克蘭與美國2020年總統大選作連結，「眾所周知，若我們的選舉沒有遭黑箱操作，如果我（現在）還是總統，這場可怕的災難永遠不會發生」。

正在全美各地舉行集會的川普尚未證實是否會於2024年挑戰重新入主白宮，不過，他近期已強烈暗示將會這麼做，今天在這場集會中也不例外。

此外，川普還提及小布希（George W. Bush）擔任美國總統時期，俄羅斯2008年攻打鄰國喬治亞，以及歐巴馬（Barack Obama）執政時，克里米亞2014年遭俄國吞併。

川普說：「21世紀只有一位美國總統能盯住俄羅斯，讓他們沒能侵略另一個國家，那就是我。」

川普也談到了他先前對普丁的讚賞，並覺得自己認為普丁聰明的看法沒有錯，因為這位俄羅斯領導人智勝世界各國和北大西洋公約組織（NATO）的領袖。「真正的問題是，我們的領導人很蠢。超蠢。」