世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯利用飛彈轟炸烏克蘭多個機場，其中基輔西北方的安托諾夫國際機場（Antonov International Airport）遭受攻擊，世界最大、唯一一架的運輸機An-225當時停在機場內進行維修來不及撤離，目前可能已被炸毀。對此，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批俄羅斯。

庫列巴於台灣時間27日晚間在推特發文表示，世界最大的飛機An-225「Mriya」（烏克蘭語：夢想）可能已經被俄羅斯摧毀，「但他們永遠無法摧毀我們建立一個強大、自由和民主的歐洲國家的夢想，我們將獲勝！」

Can’t confirm this, but it is reported that the only AN225 has been destroyed. pic.twitter.com/rChFuX3McZ — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 27, 2022

據悉，AN-225運輸機的貨艙形狀非常平整，全長43.51公尺，最大寬度6.68公尺，最大高度則是4.39公尺。為了方便巨大貨物進出，AN-225把駕駛艙設在主甲板上方的二樓處，機首可以上掀打開，同時也取消了機尾的裝貨艙門。

AN-225是前蘇聯安東諾夫設計局研發的超大型軍用運輸機，後被烏克蘭安東諾夫航空公司接收。AN-225最初建造了兩架，第一架於1988年進行首飛，但由於第二架飛機只造了機身，在缺乏合作方的資金支持下，目前僅存一架AN-225飛機在運行。

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