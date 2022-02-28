普丁衝動「一天燒5600億」火箭快射光　烏克蘭撐10天後…俄國會怕

▲烏克蘭軍人在基輔地區的軍事空軍基地就位。（圖／路透，下同）



中央社

烏克蘭情報文件顯示，俄羅斯入侵烏克蘭每日耗費150億英鎊（約新台幣5600億元），烏克蘭若力抗俄羅斯攻勢撐過10天，克里姆林宮恐怕必須進入談判。此外，英國外相稱俄烏戰爭恐怕將成長期戰，芬蘭外長則警告普丁可能準備動用核武。

英國每日郵報報導，前愛沙尼亞國防首長特拉斯（Riho Terras）表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）攻打烏克蘭的軍事行動沒有計畫，俄羅斯很快將缺錢、缺武器，倘若基輔可以力撐10天，克里姆林宮恐必須和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府談判。

普丁據稱在烏拉山脈的一處碉堡和一群寡頭開會，會中他震怒說道，他以為這場戰爭很容易，一切可以在1至4天內搞定。

現任歐洲議會議員的特拉斯引述烏克蘭情報消息表示，俄羅斯在這場戰爭中每天耗費約150億英鎊（約新台幣5600億元），俄軍的火箭頂多只夠3、4天，因此必須「省著用」。

特拉斯宣稱普丁的計畫仰賴烏克蘭的恐慌、「隨機」對住宅大樓發射飛彈、威嚇烏克蘭人、引發大規模逃兵、全國投降，以及澤倫斯基逃離烏克蘭。特拉斯也指控俄羅斯的特種部隊從2月18日開始，部署在基輔附近，打算拿下烏克蘭首都，建立一個傀儡政權。

特拉斯推文說：「俄羅斯對他們遭逢的堅強抵抗感到震驚。烏克蘭人必須避免出現恐慌。烏克蘭必須保持強而有力，我們必須提供協助。」

法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）週日警告，俄烏衝突恐持續數年，而對於莫斯科當局「尋求動用更具殺傷力的武器」，必須有所因應。

特拉斯告訴天空新聞網（Sky News）：「我擔心這可能會變成一場長期戰，可能持續好幾年。」

「俄羅斯擁有強大的軍隊，我們也知道烏克蘭人民的勇敢，他們堅決挺身捍衛主權和領土完整，他們下定決心一戰。」

特拉斯表示，情報顯示烏克蘭部隊「繼續奮力抵抗俄羅斯的攻勢」，但局勢和前一天沒多大的改變。

不過，她警告普丁可能會動用更致命的武器。「我擔心這場衝突可能會非常、非常血腥。我們必須有所準備，俄羅斯將尋求動用更具殺傷力的武器。」

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）昨天接受芬蘭國家廣播公司（Yle）節目訪問時表示，俄羅斯可能準備動用核子武器。

普丁在發動烏克蘭軍事行動演說時，不忘提醒世人俄羅斯擁有核子武器。

哈維斯托說：「外界普遍將其解讀成俄羅斯已準備好動用所有手邊的武器。這肯定和核武有關。必須留意這個可能性。有時俄羅斯領袖提及牽涉到核武飛彈的古巴飛彈危機。」