烏克蘭人瘋逃亡！11.5萬人「排隊60小時、徒步50km」越境波蘭

▲烏克蘭人出逃至波蘭，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭越打越烈，許多害怕被戰事波及的烏克蘭人也驚慌地離開該國。聯合國統計顯示，烏克蘭目前已有逾15萬人出逃至鄰近國家，而其中大部分的人會選擇逃向北約成員國波蘭。不過，現在進入波蘭並不容易，人們至少得等上60多個小時，或長途跋涉50公里，才能成功越境。

More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.



Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2022

綜合美媒報導，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，截至當地時間26日，烏克蘭已有逾15萬人逃離該國，這些逃亡人士有半數逃到了波蘭，剩餘的民眾則逃向了匈牙利、摩爾多瓦、羅馬尼亞等其他國家，而烏克蘭流離失所的人數也在增加。

波蘭內政部副部長謝佛納克（Pawel Szefernaker）也證實，自俄羅斯24日向烏克蘭開戰以來，已有約11.5萬名烏克蘭人逃往波蘭，「接下來我們將設立8個烏克蘭難民接待站，為逃離烏克蘭者提供食物、醫療援助」。

不過，據CNN指出，目前從烏克蘭進入波蘭並不容易，許多開車的人被迫大排長龍、等待至少60多個小時才能越過邊境。CNN記者加入隊列實際測試後發現，逃亡的車隊在70分鐘內僅移動了不到0.8公里，因此不少人會在距離邊境約50公里的地方下車，徒步進入波蘭。

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