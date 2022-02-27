烏克蘭人瘋逃亡！11.5萬人「排隊60小時、徒步50km」越境波蘭

▲烏克蘭人出逃至波蘭，下同。（圖／路透）
記者葉睿涵／綜合報導
烏俄戰爭越打越烈，許多害怕被戰事波及的烏克蘭人也驚慌地離開該國。聯合國統計顯示，烏克蘭目前已有逾15萬人出逃至鄰近國家，而其中大部分的人會選擇逃向北約成員國波蘭。不過，現在進入波蘭並不容易，人們至少得等上60多個小時，或長途跋涉50公里，才能成功越境。
More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 26, 2022
Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid.
綜合美媒報導，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，截至當地時間26日，烏克蘭已有逾15萬人逃離該國，這些逃亡人士有半數逃到了波蘭，剩餘的民眾則逃向了匈牙利、摩爾多瓦、羅馬尼亞等其他國家，而烏克蘭流離失所的人數也在增加。
波蘭內政部副部長謝佛納克（Pawel Szefernaker）也證實，自俄羅斯24日向烏克蘭開戰以來，已有約11.5萬名烏克蘭人逃往波蘭，「接下來我們將設立8個烏克蘭難民接待站，為逃離烏克蘭者提供食物、醫療援助」。
不過，據CNN指出，目前從烏克蘭進入波蘭並不容易，許多開車的人被迫大排長龍、等待至少60多個小時才能越過邊境。CNN記者加入隊列實際測試後發現，逃亡的車隊在70分鐘內僅移動了不到0.8公里，因此不少人會在距離邊境約50公里的地方下車，徒步進入波蘭。
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