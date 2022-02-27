　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭人瘋逃亡！11.5萬人「排隊60小時、徒步50km」越境波蘭

▲▼烏克蘭人出逃至波蘭。（圖／路透）

▲烏克蘭人出逃至波蘭，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭越打越烈，許多害怕被戰事波及的烏克蘭人也驚慌地離開該國。聯合國統計顯示，烏克蘭目前已有逾15萬人出逃至鄰近國家，而其中大部分的人會選擇逃向北約成員國波蘭。不過，現在進入波蘭並不容易，人們至少得等上60多個小時，或長途跋涉50公里，才能成功越境。

綜合美媒報導，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，截至當地時間26日，烏克蘭已有逾15萬人逃離該國，這些逃亡人士有半數逃到了波蘭，剩餘的民眾則逃向了匈牙利、摩爾多瓦、羅馬尼亞等其他國家，而烏克蘭流離失所的人數也在增加。

▲▼烏克蘭人出逃至波蘭。（圖／路透）

波蘭內政部副部長謝佛納克（Pawel Szefernaker）也證實，自俄羅斯24日向烏克蘭開戰以來，已有約11.5萬名烏克蘭人逃往波蘭，「接下來我們將設立8個烏克蘭難民接待站，為逃離烏克蘭者提供食物、醫療援助」。

不過，據CNN指出，目前從烏克蘭進入波蘭並不容易，許多開車的人被迫大排長龍、等待至少60多個小時才能越過邊境。CNN記者加入隊列實際測試後發現，逃亡的車隊在70分鐘內僅移動了不到0.8公里，因此不少人會在距離邊境約50公里的地方下車，徒步進入波蘭。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
香港暴增2.6萬確診！　醫院爆滿「屍疊屍硬塞」飄出味道
參戰起手式？白俄總統：可能對烏克蘭採取「特別行動」
快訊／北市最新確診足跡曝！　鐵板燒、中華公園
車臣狂人「戰爭之王」出兵助俄　驚爆被烏克蘭擊殺
快訊／群聚擴大！　桃園「3校+1課照中心」緊急停課14天
他支持「台灣恢復1年徵兵制」：否則只能等死
「台灣出事，就是日本出事！」　安倍要美國做1事：明確護台
年輕俄兵「遭烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面　辛酸畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白俄參戰起手式？　總統：可能對烏克蘭採取「特別行動」

烏克蘭人瘋逃亡！11.5萬人「排隊60小時、徒步50km」越境波蘭

俄國家電視頻道遭癱瘓　大播烏克蘭歌！駭客「匿名者」宣戰普丁

俄羅斯砲彈擊中「烏克蘭公寓」！　距基輔僅30公里

出兵助俄第2天　車臣狂人「戰爭之王」驚爆被烏克蘭擊殺

不斷更新／俄攻烏克蘭第2大城！烏總統拒在白俄會談　多國禁俄航班

「台灣出事，就是日本出事！」　安倍要美國做1事：明確護台

俄軍快速挺進！戰略城市「新卡霍夫卡」淪陷　可直接為俄提供補給

烏克蘭成立「國際軍團」！澤倫斯基：讓外籍人士也能加入抗俄

俄準備與烏克蘭談判！代表團抵白俄羅斯　烏克蘭總統秒拒絕

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

KKBOX風雲榜／動力火車壓軸連唱3金曲　暈船神曲《走建國路回家但後座少ㄌ泥》

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

2兄弟打電動誤將「手把甩飛」　見砸壞電視秒崩潰：對不起～

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

白俄參戰起手式？　總統：可能對烏克蘭採取「特別行動」

烏克蘭人瘋逃亡！11.5萬人「排隊60小時、徒步50km」越境波蘭

俄國家電視頻道遭癱瘓　大播烏克蘭歌！駭客「匿名者」宣戰普丁

俄羅斯砲彈擊中「烏克蘭公寓」！　距基輔僅30公里

出兵助俄第2天　車臣狂人「戰爭之王」驚爆被烏克蘭擊殺

不斷更新／俄攻烏克蘭第2大城！烏總統拒在白俄會談　多國禁俄航班

「台灣出事，就是日本出事！」　安倍要美國做1事：明確護台

俄軍快速挺進！戰略城市「新卡霍夫卡」淪陷　可直接為俄提供補給

烏克蘭成立「國際軍團」！澤倫斯基：讓外籍人士也能加入抗俄

俄準備與烏克蘭談判！代表團抵白俄羅斯　烏克蘭總統秒拒絕

聲援烏克蘭　中職官方識別放「上藍下黃」烏克蘭國旗顏色

越嚼越香！中原商圈超搶眼「黑色地瓜球」　外酥內Q軟一吃回不去

「整齊控」恐是強迫症作祟！　精神科醫解析高危險群

印度小烏龜遭3雄獅輪番攻擊　靠堅守硬殼驚險爬回水中活命

逾半未婚女性不想跟公婆住　八年級女教師：在娘家可以只穿內褲

香港今增2.6萬確診！醫院停屍間爆滿「屍疊屍硬塞」飄出味道

白俄參戰起手式？　總統：可能對烏克蘭採取「特別行動」

iPhone 14回歸復古設計　傳瀏海消失、鏡頭不再是凸眼設計

后里路口2車相撞　紅車「側翻卡邊坡」駕駛擦挫傷送醫

新北涮涮鍋男店員確診！2天北市足跡曝　曾到鐵板燒店、中華公園

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

戰事升級！　芬蘭外長警告：俄準備好動用核武

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

俄軍閃電戰失敗　傳普丁震怒

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯？

烏軍稱擄獲「俄軍高官」：他們根本來不及反應

嗆俄軍去你X的　蛇島士兵可能還活著

快訊／美英歐聲明：把俄國銀行逐出SWIFT

更多熱門

相關新聞

駭客「匿名者」癱瘓俄國家電視頻道　大播烏克蘭歌！

駭客「匿名者」癱瘓俄國家電視頻道　大播烏克蘭歌！

俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，全球最大的駭客組織「匿名者」便透過推特宣布，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，以聲援烏克蘭。隨後也傳出消息稱，匿名者成功癱瘓了俄國政府多個官方網站以及當地媒體《今日俄羅斯》的網站。如今則是傳出，他們成功駭進俄羅斯的國家電視台，並且大播烏克蘭歌曲，同時播放著烏克蘭戰爭下斷垣殘壁的畫面。

俄羅斯砲彈擊中烏克蘭公寓

俄羅斯砲彈擊中烏克蘭公寓

烏克蘭掀反華潮！陸留學生裝日本人保命

烏克蘭掀反華潮！陸留學生裝日本人保命

車臣「戰爭之王」驚爆被烏軍擊殺

車臣「戰爭之王」驚爆被烏軍擊殺

「台灣出事，就是日本出事！」　安倍籲美國做1事

「台灣出事，就是日本出事！」　安倍籲美國做1事

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯波蘭

讀者迴響

熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

百萬YTR白目闖烏俄前線開直播！下秒炸彈射來GG了

陶晶瑩又沒約小S被罵對話曝！

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

滯烏男星出門「遭烏克蘭人開槍追殺」！驚恐影片曝

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面