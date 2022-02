烏克蘭人瘋逃亡！11.5萬人「排隊60小時、徒步50km」越境波蘭

▲烏克蘭人出逃至波蘭,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

烏俄戰爭越打越烈,許多害怕被戰事波及的烏克蘭人也驚慌地離開該國。聯合國統計顯示,烏克蘭目前已有逾15萬人出逃至鄰近國家,而其中大部分的人會選擇逃向北約成員國波蘭。不過,現在進入波蘭並不容易,人們至少得等上60多個小時,或長途跋涉50公里,才能成功越境。

More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.



Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid.