我媽掉下去了啦！台東婦摔2米深大圳　警消即刻救援

▲老婦跌落2公尺深大圳溝底，所幸無生命危險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

26日傍晚，台東縣關山警察分局龍泉派出所接獲110通報「有老婦人跌入大圳溝底，請前往處理」！所長黃自成趕往現場察看確認地點後，隨即通報海端消防分隊前來協助救援，就在警、消合力之下，順利將渠從約2公尺深且長滿雜草的圳底，以擔架及長梯拉上送醫；所幸經診療僅四肢擦傷，並無生命危險。

「警察先生！我媽掉下去了啦」！於26日傍晚，關山警察分局龍泉派出所所長黃自成獲報「有老婦跌入大圳溝」，黃員隨即趕往現場，依家屬指引沿著大圳溝找尋，果然看到老婦一動不動的躺在雜草叢中，所幸還有知覺且意識正常。

據悉，因為該戶廁所就蓋在大圳溝旁，老婦人前去上廁所時，因單手必須拄著助行器，行動不便之下，才會不慎踩空摔落；黃所長確認定點後，立即聯繫海端消防分隊，救難人員到達現場，隨即以長梯伸至大圳溝底，救護人員將渠頭及身體固定在擔架後，以繩索綁住擔架，在眾人合力之下，將渠從2公尺深大圳溝底拉起，並立刻以救護車護後送至慈濟關山分院，所幸經診療僅四肢擦傷，並無生命危險；家屬對警、消一再表達感謝之意，並允諾以後會多加注意，防止跌落事故再次發生！