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「原孩音饗」鐵花村音樂聚落登場　展現台東孩子專業表演藝術

▲台東縣豐田國中及長濱國中在鐵花村音樂聚落帶來精彩的演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣豐田國中及長濱國中在鐵花村音樂聚落帶來精彩的演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓熱愛樂舞的年輕朋友獲得更多舞台演出機會，台東縣豐田國中「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團26日晚間受邀在鐵花村音樂聚落進行聯合售票演出，共表演22首傳統或自創歌舞，將現場氣氛嗨到不行，展現台東孩子專業表演藝術。

台東縣原住民族表演藝術人才濟濟，「豐舞原韻」社團及長濱國中「長鼓原舞」社團都曾參與過徵選活動，其中，長濱國中「長鼓原舞」經名師金曲歌后阿爆.阿仍仍親自指導，整體表現大幅提升，同時，2所學校還受邀於第32屆金曲獎頒獎典禮，與阿爆一起演出「用音樂說話」，8分鐘氣勢滂礡的表演廣受好評，未來縣府將積極爭取各項觀摩演出及未來發展機會。

位於台東市豐田里豐田國中，為一般地區中較具鄉村色彩的學校。在110年3月成立豐舞原韻社團，希望經由歌舞帶著學生認識文化，進而認識自己且對自己有自信，認同自我文化且當部落文化的傳承者。

而長濱國中則是台東縣最北端的國中，全校50%為阿美族學生，是海岸阿美最具使命的傳承基地。該校於107年七月成立「長鼓原舞」社團，並於109年5月成立了「海子樂團」，將所學的原住民族文化與音樂、舞蹈、節奏結合流行樂團，使其有不同以往的樣貌呈現在大家面前，傳承與發揚「長濱」特有的族群文化之美，並將文化傳承視為學校及學生重要目標，也是必須承接下來的責任。

26日晚間在鐵花村音樂聚落熱鬧登場【原孩音饗《長鼓原舞&豐舞原韻的原音邂逅》】，學生們拿出平日學習的成果，表演包括「好久不見了」、「月光」、「護衛舞」、「三天三夜」等22首歌舞，將縣場氣氛嗨到不行，觀眾「安可」聲不斷，最後演唱自創曲「海子」結束整晚的活動。

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