男友當兵4個月「靠LINE神招」秒回訊息　女友驚呆！網羨煞

▲男友當兵，創官方帳號讓原PO不孤單。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「男友去當兵的驚喜！」一名女網友透露，男友昨（23）日去報效國家，當兵為期4個月雖然不久，沒想到古靈精怪的男友竟創辦LINE官方帳號，就是怕原PO太想念他，只要輸入關鍵字，機器人就會甜蜜回話。該文章曝光後，網友紛紛笑虧「看標題以為被戴綠帽！」

一名女網友在《Dcard》表示，男友要去當兵四個月，23日早上就要準備集合，結果原PO工作勞累睡過頭，一早沒能現身送別，出乎意料的是，男友反過來給個大驚喜。

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「他辦了一個官方Line@帳號！」原PO哭笑不得直呼，輸入「早安」關鍵字後，男友的替身機器人也回應「早安安安啊。」原PO又問「我今天早餐要吃番茄村」，機器人則暖回「本人正在服役中，請老大等我放假，妳一定要好好照顧自己喔，等小寶回來繼續疼妳。」

看見男友如此有心，原PO也笑虧「感覺就像他還在」，接著也隔空暖喊「我會在外面努力工作賺獎金，等你出來帶你吃一波大餐的，你就放心去當兵吧～ 啊不要被撿肥皂喔。」

文章貼出後，底下網友笑歪，「看標題以為被戴綠帽」、「笑死才四個月也這樣」、「三天後就會關靜音並沈到海底了」、「別人當兵都有窩心女朋友，我當兵只有被綠成單身狗」、「男友好會！提醒他放假的時候要改自動回覆的內容，不然一下就玩膩了」。

▼原PO笑稱，感覺男友一直都在。（圖／翻攝Dcard）

