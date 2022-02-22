囂張菜鳥兵莒光課圖版搧風納涼　拿板凳3字經嗆班長「兇什麼」

▲役男不服值星官管教，辱罵「X你娘」並持板凳作勢攻擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／花蓮報導

一名張姓軍人在陸軍花東指揮部步兵營服役，在上莒光課程時拿著資料圖版搧風，被黃姓值星官命令喝止，張男不滿管教出言辱罵「X你娘，你在兇什麼」，並衝向黃姓值星官以胸部頂撞，還拿起板凳作勢攻擊，經花蓮憲兵隊移送花蓮地檢署起訴後，花蓮地方法院判張男違反陸海空軍刑法對長官施強暴罪，處有期徒刑6個月。

判決指出，張姓軍人於2021年9月7日入伍，在連集合場集合準備上莒光課程時，拿資料圖版隨意搧風，中士班長黃姓值星官制止後，張男不聽繼續煽，黃姓值星官不滿張男態度輕蔑，要求他出列，張男更氣焰囂張反嗆「X你娘，你在兇什麼」，並以身衝撞，另名中士班長將2人拉開後，張男持續拿起地上板凳作勢揮舞攻擊，被多人合力制止並移送憲兵隊處置。

按「陸海空軍刑法」，長官之「命令權」係維持對部隊之領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，以確保領導統御功能發揮及部隊機能運作，關於長官就行政事務指揮之權責，為維持部隊機能運作所必須，自亦有保障之必要。

花蓮地院認為張姓役男在步兵營擔任二兵，卻因細故藐視值星官黃姓中士班長，以肢體、言語汙衊頂撞，危害軍紀並損及部隊團結，更減損部隊長官之領導威信，且張男曾有公共危險前科，甫易科罰金執行完畢。但張男被告後坦承犯行，態度尚可，考量當時張男24歲年紀尚輕、衝動行事，且有憂鬱症及躁鬱症，要撫養爺爺等情況，判有期徒刑6個月，可上訴。

