　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

囂張菜鳥兵莒光課圖版搧風納涼　拿板凳3字經嗆班長「兇什麼」

▲▼ 當兵 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲役男不服值星官管教，辱罵「X你娘」並持板凳作勢攻擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／花蓮報導

一名張姓軍人在陸軍花東指揮部步兵營服役，在上莒光課程時拿著資料圖版搧風，被黃姓值星官命令喝止，張男不滿管教出言辱罵「X你娘，你在兇什麼」，並衝向黃姓值星官以胸部頂撞，還拿起板凳作勢攻擊，經花蓮憲兵隊移送花蓮地檢署起訴後，花蓮地方法院判張男違反陸海空軍刑法對長官施強暴罪，處有期徒刑6個月。

判決指出，張姓軍人於2021年9月7日入伍，在連集合場集合準備上莒光課程時，拿資料圖版隨意搧風，中士班長黃姓值星官制止後，張男不聽繼續煽，黃姓值星官不滿張男態度輕蔑，要求他出列，張男更氣焰囂張反嗆「X你娘，你在兇什麼」，並以身衝撞，另名中士班長將2人拉開後，張男持續拿起地上板凳作勢揮舞攻擊，被多人合力制止並移送憲兵隊處置。

按「陸海空軍刑法」，長官之「命令權」係維持對部隊之領導統御威信、公務尊嚴及軍中倫常，以確保領導統御功能發揮及部隊機能運作，關於長官就行政事務指揮之權責，為維持部隊機能運作所必須，自亦有保障之必要。

花蓮地院認為張姓役男在步兵營擔任二兵，卻因細故藐視值星官黃姓中士班長，以肢體、言語汙衊頂撞，危害軍紀並損及部隊團結，更減損部隊長官之領導威信，且張男曾有公共危險前科，甫易科罰金執行完畢。但張男被告後坦承犯行，態度尚可，考量當時張男24歲年紀尚輕、衝動行事，且有憂鬱症及躁鬱症，要撫養爺爺等情況，判有期徒刑6個月，可上訴。

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
iPhone截圖「隱藏版4招」曝光！1秒學會長截圖
許藍方連打3劑BNT　「罕見副作用」現形：想開冷氣
神人曝「旭集必吃攻略」　點名1樣：嚐鮮就好
今年「這縣市」只放晴1天　2022降雨天數排行出爐
今晚起雨勢再增大　「最猛時段」出爐
31歲型男健身完昏倒水療池　送醫急救不治
艾瑞絲NFT脫了「根本謎片封面」！　網怒轟：物化女性

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「驚天一砸」毀中橫橋梁　工班「全日破碎」今清除2巨石

越南移工居留期滿想展延　花1200買假文件手法粗糙秒遭識破

獨眼男無照酒駕帶黏TT銅板繳罰單　執行署「洗錢」清點直喊：胎哥

無業男拉行李箱扮旅客　2kg安毒南取北賣…出站就被抓

囂張菜鳥兵莒光課圖版搧風納涼　拿板凳3字經嗆班長「兇什麼」

喝完威士忌開500萬保時捷訪友　車頭狠撞分隔島數十萬元飛了

截肢女孩風暴狂燒！他接力嗆華夏海灣：過了快4個月你睡醒了嗎

快訊／「全國最爛路」又慘了！投89線變砂石場　15.8K坍方中斷

型男重訓完昏倒水療池中　送醫急救12小時不治

父子3人組車隊濫倒建築廢棄物　上鋪乾淨土方躲查緝海削上億

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

快訊／「驚天一砸」毀中橫橋梁　工班「全日破碎」今清除2巨石

越南移工居留期滿想展延　花1200買假文件手法粗糙秒遭識破

獨眼男無照酒駕帶黏TT銅板繳罰單　執行署「洗錢」清點直喊：胎哥

無業男拉行李箱扮旅客　2kg安毒南取北賣…出站就被抓

囂張菜鳥兵莒光課圖版搧風納涼　拿板凳3字經嗆班長「兇什麼」

喝完威士忌開500萬保時捷訪友　車頭狠撞分隔島數十萬元飛了

截肢女孩風暴狂燒！他接力嗆華夏海灣：過了快4個月你睡醒了嗎

快訊／「全國最爛路」又慘了！投89線變砂石場　15.8K坍方中斷

型男重訓完昏倒水療池中　送醫急救12小時不治

父子3人組車隊濫倒建築廢棄物　上鋪乾淨土方躲查緝海削上億

無人機產業夯！華梵成立國家考場　輔導全校學生拿證照

前無名正妹點餐突被叫住…　店員拿出「一把零錢」她感動：很用心

寒流急凍小雞雞尿不出來　醫曝這招式可遠離「馬上風」　

張珮珊6年伴讀任務結束　岑永康不再當獨居老人「飛紐西蘭把老婆帶回台」

外面才13度！　二哈燦笑吹風「自願睡陽台」網笑：有家鄉的感覺

Jisoo滿手卡地亞好時髦　3萬三環戒是小資女不敗首選

快訊／「驚天一砸」毀中橫橋梁　工班「全日破碎」今清除2巨石

新店「3處隱藏版花海」鬱金香、河津櫻大道！還有山中秘境免費看

忘記自己長大！78KG大丹犬「重壓人腿睡覺」　網擔心：腿會麻掉　

噪音影響聽力　AppleWatch這功能偵測環境音量保護耳朵

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

即／小客車撞拖板車　女乘客命危

中正預校阿兵哥賣假收1500　遭起訴

即／北市信義區女子墜樓！當場命危

台中港10年來「首例引水人墜海亡」！

想知道「黑人有多大」　百貨櫃哥尾隨進廁所

截肢女孩公司竟是大違建　官方認證4樓蓋成7樓

蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞命危

2天前才爆3死車禍　「國道同路段」再撞駕駛受困

三立主播涉A700萬　深夜移送北檢

快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

辣媽主播唬弄三立老總手法曝光

更多熱門

相關新聞

好山好水好溫泉　花蓮瑞穗新透天最低1000萬可入手

好山好水好溫泉　花蓮瑞穗新透天最低1000萬可入手

花蓮瑞穗鄉是國內的旅遊勝地，特別擁有溫泉區的優勢，每年都吸引不少民眾前往旅遊，近年也愈來愈多退休族群到當地置產、居住，瑞穗房市較熱絡的區段位於火車站前站，新的透天別墅總價最低1000萬元就能入手，屋齡30年以上的舊透天最便宜更只要300萬元就能買到。

花蓮轎車打水漂撞成廢鐵3死2傷　驚悚影片曝

花蓮轎車打水漂撞成廢鐵3死2傷　驚悚影片曝

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

花蓮戒護科長當街遭毆　警急追查藏鏡人

花蓮戒護科長當街遭毆　警急追查藏鏡人

役男申請服一般替代役甄選作業　2/11起受理申請

役男申請服一般替代役甄選作業　2/11起受理申請

關鍵字：

步兵役男士班長花蓮當兵叫囂

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面