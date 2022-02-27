普丁感謝特種部隊「英勇表現」　俄軍摧毀烏克蘭975個軍事設施

▲俄羅斯總統普丁感謝特種部隊。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁發表聲明，感謝特種部隊在烏克蘭執行軍事任務的英勇表現，「我想要感謝特種部隊的指揮官、現役成員及退役軍人，感謝他們對誓言的忠誠，感謝他們以俄羅斯人民及偉大祖國之名，所貢獻的完美服務。」與此同時，國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，俄軍已經摧毀975個烏克蘭軍事基礎設施，並且包圍烏南2座大城市。

《衛星通訊社》報導，普丁透過克里姆林宮發表聲明，慶祝2月27日的俄羅斯「特種部隊節」。他讚賞特種部隊多次證明「他們隨時準備好，在最艱鉅的條件下，有能力且有效地採取行動，同時解決最具挑戰性且責任巨大的任務。」

科納申科夫表示，俄軍摧毀的目標包括雷達站、指揮所及通訊中心、地對空導彈系統、戰鬥機或直升機及無人機，還有2枚OTR-21 Tochka彈道導彈；另外，陸上223輛坦克及其他裝甲車、未起飛的28架飛機、39個M270多管火箭系統、86個野戰砲及迫擊砲、143輛特種部隊軍車也被擊毀。

科納申科夫還宣稱，烏克蘭防空軍團26日繳械投降，「過去一天，赫爾松（Kherson）及別爾江斯克（Berdyansk）已經完全被俄軍封鎖。赫爾松附近的城鎮格尼奇斯克（Genichesk）及切爾諾巴耶夫卡機場（Chernobaevka）也被控制。」