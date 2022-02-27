　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

▲▼在烏克蘭哈爾科夫，可以看到被毀坦克的砲塔。（圖／路透社）

▲在烏克蘭哈爾科夫，可以看到被毀坦克的砲塔。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

稍早最新消息，俄羅斯軍隊成功攻進烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），不過其實自從俄羅斯總統普丁展開入侵行動以來，俄軍在烏克蘭境內不斷遭到頑強抵抗，這也使得俄方遲遲無法依照計畫攻陷烏國首都基輔。美國智庫分析從俄軍占領地區分析進軍路線，指出俄軍恐怕將持續朝基輔推進，同時從南方進軍包夾。

綜合外媒報導，美國華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）整理出截至美東時間26日下午1時（台灣時間27日上午2時），俄軍所占領的烏克蘭地區，同時依照「4大戰略軸心方向」（4大戰線）進攻烏克蘭。

▲▼美國華府智庫ISW貼出俄軍占領地區，分析俄軍4大戰略方向。（圖／翻攝自ISW）

▲美國華府智庫ISW貼出俄軍占領地區，分析俄軍4大戰略方向。（圖／翻攝自ISW）

　1. 以基輔為軸心：
 原本俄軍打算迅速孤立基輔、迫使烏克蘭政府投降，然而截至2月26日，俄軍的主要努力已告失敗。25日晚間，俄軍沿著聶伯河西岸進入基輔市區，但迄今為止俄羅斯軍隊未能從東部進入該市。俄軍還未派遣重型裝甲部隊、砲兵部隊進入基輔作戰，不過恐怕需要如此才能拿下這座城市，因為烏克蘭不可能投降。

假設俄羅斯放棄包圍基輔，承諾從西北、東部與東北方發起正面攻擊，則俄軍就給烏克蘭人一個接近最佳方案保衛首都；俄軍可以改變這種情況，讓軍隊從東北部戰線和南部的河流環繞，或通過克里米亞半島從南駛往基輔等。

無論如何，俄軍無法依照當初計畫成功拿下基輔，等於是給烏克蘭人一個最佳反攻的機會。

　2.　以烏克蘭東北部為軸心：
 2月26日，俄軍在切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫之間的廣闊前線推進，此前烏軍於24、25日阻止俄軍在這2個城市的推進。烏軍的拖延策略讓俄軍在推進上產生損失，然而若克里姆林宮決心增加儲備，烏軍恐怕無法阻止俄軍進一步推進。

　3.　以頓巴斯地區為軸心
 俄軍繼續削弱對頓巴斯地區的直接攻擊，或是通過盧甘斯克州包圍戰術。俄軍很可能打算將烏克蘭軍隊牽制在接觸線上，以便讓脫離克里米亞半島的俄軍能孤立烏軍，俄羅斯可能打算以此集中精力占領基輔，強迫烏克蘭成立新政府，他們可以選擇包圍、摧毀或是強迫烏克蘭人投降。

　4.　以克里米亞為軸心
 正在朝向北方挺進札波羅結（Zaprozhia）、向東方挺進馬里屋波爾（Mariupol）的俄軍威脅說，如果烏克蘭不撤退，他們將在頓巴斯的接觸線上孤立烏軍。來自南部軍區的俄羅斯軍隊持續取得最大進展，展現俄羅斯多個推進戰線的最高能力。烏克蘭軍對於25至26日晚間重新奪回赫爾松（Kherson），然而俄羅斯軍隊卻仍在聶伯河以西威脅尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
快訊／日本出手！　岸田文雄宣布：凍結普丁資產
金賢重宣布結婚！驚人現況曝光
播報「目睹老家被炸爛」　烏克蘭記者哽咽：媽媽還住那
烏克蘭居民肉身封路！赤手擋坦克影片曝
木曜女神解放三角泳褲！低胸泳裝「鉛筆腿現形」
快訊／俄羅斯「談判期限」倒數2小時：拒絕烏方要負一切責任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯7軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網看32秒滿滿同情：好心酸

快訊／日本出手！　岸田文雄晚間宣布：凍結普丁資產

烏克蘭上百居民肉身封路！「Over My Dead Body」赤手擋坦克影片曝

快訊／最後2小時！俄羅斯提「談判最後期限」：拒絕烏方要負一切責任

分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書

俄軍準備包圍基輔！情報揭「多軸心推進中」　最新戰況曝光

「烏克蘭戰事恐拖數年」　英外交大臣：要做好長期準備

川普改口批普丁侵烏「令人震驚」　警告：烏俄戰火恐引燃世界大戰

控俄軍攻擊救護車！烏克蘭總統：經歷「殘暴一夜」　民宅遭砲彈轟炸

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

KKBOX風雲榜／動力火車壓軸連唱3金曲　暈船神曲《走建國路回家但後座少ㄌ泥》

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

2兄弟打電動誤將「手把甩飛」　見砸壞電視秒崩潰：對不起～

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

俄羅斯7軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網看32秒滿滿同情：好心酸

快訊／日本出手！　岸田文雄晚間宣布：凍結普丁資產

烏克蘭上百居民肉身封路！「Over My Dead Body」赤手擋坦克影片曝

快訊／最後2小時！俄羅斯提「談判最後期限」：拒絕烏方要負一切責任

分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書

俄軍準備包圍基輔！情報揭「多軸心推進中」　最新戰況曝光

「烏克蘭戰事恐拖數年」　英外交大臣：要做好長期準備

川普改口批普丁侵烏「令人震驚」　警告：烏俄戰火恐引燃世界大戰

控俄軍攻擊救護車！烏克蘭總統：經歷「殘暴一夜」　民宅遭砲彈轟炸

俄羅斯7軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網看32秒滿滿同情：好心酸

羅傑斯未獲兄弟續約　轉戰墨西哥聯盟尋求機會

快訊／日本出手！　岸田文雄晚間宣布：凍結普丁資產

想黑都難！這3種食物每天補充　輕輕鬆鬆養成冷白皮

救浪浪錢也騙！詐騙集團誆「買地蓋狗園」　婦險匯出百萬血汗錢

幼兒園衍生3個家庭確診　桃園高標準擴大採檢

林姿妙涉弊80萬元交保　宜檢3／1提抗告

安妮無辜被波及…炎亞綸力挺「沒必要隨意遷怒」！　淡定反嗆酸民

身體「6徵兆」看健康狀況！男生黑眼圈恐有陽痿　容易臉紅小心中風

嚴格要求邊邊角角　藍愷青改善被上壘率

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

俄軍閃電戰失敗　傳普丁震怒

戰事升級！　芬蘭外長警告：俄準備好動用核武

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯？

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

烏軍稱擄獲「俄軍高官」：他們根本來不及反應

馬斯克出手挺烏克蘭！霸氣回應：即刻啟用星鏈服務

嗆俄軍去你X的　蛇島士兵可能還活著

更多熱門

相關新聞

俄軍準備包圍基輔「多軸心推進中」

俄軍準備包圍基輔「多軸心推進中」

英國國防部27日釋出情報，揭露烏俄最新戰況，「俄軍持續從多軸心方向推進，但也持續遭遇烏克蘭武裝部隊的頑強抵抗」，只好繞過北部重鎮切爾尼戈夫（Chernihiv），以利集中火力「優先包圍並且孤立基輔」。

台積電制裁俄羅斯　綠委：凸顯台灣重要性

台積電制裁俄羅斯　綠委：凸顯台灣重要性

英外交大臣警告　烏克蘭戰事恐拖數年

英外交大臣警告　烏克蘭戰事恐拖數年

川普：烏俄戰火恐引燃世界大戰

川普：烏俄戰火恐引燃世界大戰

國家軍力「台灣排13」贏以色列！網見1數據笑了

國家軍力「台灣排13」贏以色列！網見1數據笑了

關鍵字：

國際軍武俄烏戰爭北美要聞烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

百萬YTR白目闖烏俄前線開直播！下秒炸彈射來GG了

陶晶瑩又沒約小S被罵對話曝！

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！

俄準備談判　慘被烏克蘭秒拒

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

滯烏男星出門「遭烏克蘭人開槍追殺」！驚恐影片曝

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面