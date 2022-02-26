台南市議長盃蘭花比賽 比人高的「腎藥蘭」奪冠

▲台南市議會主辦、台南市蘭藝協會承辦的2022年春季台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花比賽，26日由蔡淑惠議員等人，代表郭信良議長頒獎給前9名獎項得主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會主辦、台南市蘭藝協會承辦的2022年春季台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花比賽，26日由蔡淑惠議員代表郭信良議長，與王錦德議員及曾信凱、陳怡珍、蔡旺詮、黃麗招議員服務處人員，共同揭曉成績，並頒獎給前9名獎項得主。

蔡淑惠議員表示，所有參賽的蘭花都在市議會展出，歡迎全國民眾趁著228連假，到南市議會欣賞這些蘭花中的精品。



蔡淑惠議員宣布，議長獎得主是許兆淵先生持有的腎藥蘭，許先生今年才20來歲，學習工科出身，養蘭是個人興趣，沒想到就種出了冠軍蘭。這盆「腎藥蘭」比人還高，花朵繁多，而且顏色十分鮮豔，非常搶眼，得到議長獎（即全場總冠軍）是實至名歸。

這次參賽的蘭花來自全國各縣市的蘭花愛好者及蘭農們，每一盆都是珍藏，市面上難得一見，種類包含嘉德麗雅蘭、蝴蝶蘭、仙履蘭、萬代蘭、秋石斛、春石斛、文心蘭及天鵝蘭等。經由15位評審依據花型、花色、花序及整體外觀給分，共選出議長獎1名、金水獎1名、永典獎1名、總冠軍3名及副總冠軍3名。

依據台南市議會公告，所有蘭花只展出到3月1日下午3時，每天開放參觀時間為上午8時至下午6時，現場還有2名解說人員，喜愛蘭花的民眾不僅可以來賞花，還可以交流蘭花種植的心得，心動就要趕快來台南市議會，千萬不要錯過展期。