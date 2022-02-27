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5成俄軍入侵受挫！坦克沒油尬停路邊　美官員：補給線成最大漏洞

▲▼俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（圖／路透）

▲俄羅斯部隊進攻進度嚴重落後，至今仍未攻下任何一座烏克蘭城市。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵烏克蘭，不過至今仍未成功攻下首都基輔，對此，美國國防部官員表示，目前至少有50%的俄軍部隊已經進入烏克蘭境內，但進展卻依舊緩慢，不如預期，就連俄羅斯當局也沒有料到。據悉，這全是因烏克蘭的防空系統仍有效運作，因此俄國無法取得制空權，且俄軍補給線規劃不完善，甚至還出現有俄軍坦克因為沒油，尷尬停在路邊的窘境。

根據CNN報導，一位不願具名的美國官員表示，現在至少有50%的俄羅斯部隊已經進入烏克蘭境內，但是至今卻依舊未拿下任何一個城市，更別說是首都基輔。而種種跡象更顯示，俄軍對於過去24小時內的進展不足感到挫敗，特別是在烏克蘭北部的進攻。

事實上，俄軍自從24日三面入侵烏克蘭後，僅在南方較為順利，從北方南下進攻基輔、邊境進攻哈爾科夫（Kharkiv）的兵力卻都遭到烏軍猛烈反抗。該名官員表示，美國先前還擔憂哈爾科夫在進攻首日就會被拿下。而俄軍的人員死傷與軍備損失更是比預期的還要大。

▲▼俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）

▲俄軍燃油與彈藥補給線成問題。（圖／美聯社）

除了有烏克蘭人民不畏艱難的頑強抵抗外，俄軍進度延宕仍有其他原因。這名官員直言，俄羅斯在這次作戰中，並未完全掌握制空權，而烏克蘭軍方擁有多種防空武器，如今就連戰機也依舊能在烏克蘭的防空系統內有效運作，與俄國軍機交戰。不僅如此，俄軍並未做好補給線的規劃，以至於前線部隊缺乏柴油和彈藥，大大降低部隊推進速度，進而影響士氣。

甚至有烏克蘭人民拍下俄軍坦克因為沒油停在路邊的畫面，並酸俄軍稱，「沒油了嗎？要我幫你拖回俄羅斯嗎？」實在是非常尷尬。美國官員猜測，俄羅斯先前可能以為會迅速取得勝利，因此忽略了長遠的補給規劃，導致前線一度斷油，然而要為人數龐大的俄軍提供彈藥與燃油的補給，難度卻非常高，這也成為俄軍此次進攻的巨大漏洞。

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