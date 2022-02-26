快訊／宜蘭+1！20歲男職場接觸染疫Ct值僅14　最新足跡曝

▲0226宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自宜蘭縣政府YT）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心宣布26日台灣新增6例本土病例，其中宜蘭新增1例，為20多歲男性（案20486），與確診者為職場接觸，其因自覺足跡重疊情形，且身體有出現不舒服現象，自行快篩後出現陽性，緊急通知衛生局進行進一步匡列採檢後，PCR卻認為陽性確診，Ct值僅有14。另宜蘭縣長林姿妙也表示，由於該名個案2月24日有開車前往雙北，宜蘭縣政府也已通知台北衛生局協助疫調匡列。

宜蘭25日新增一例本土個案（案20395），為境外移入（案20089）的姊姊，Ct值11。衛生局指出，案20395是一名50多歲女性，為案20089姊姊，目前匡列居家隔離9人，主要家庭接觸者2人，採檢陰性，職場接觸者7人；另自主健康管理中，職場接觸70人；自我健康監測主要是足跡重疊者31人，目前除26日新增確診的案20486被驗出陽性確診外，並無有再新增確診情形。

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宜蘭縣府也向民眾呼籲，如民眾與確診者足跡有重疊情形，都可以前往社區篩檢站進行採檢，或是在家中先行快篩，目前社區篩檢站中，共有「永和社區活動中心」篩檢站與羅東聖母醫院於26日下午3點至晚上7點，在馬仁光紀念大樓外廣場加開戶外篩檢站，26日併同醫院戶外篩檢站，總計篩檢341人，除了今日確診的個案以外，其餘340人都是陰性。

▲▼0226宜蘭確診者足跡。（圖／記者游芳男翻攝）