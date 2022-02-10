天弓飛彈用陸劣質零件　中科院遭爆2年前早有異狀仍讓冒充品驗收

▲天弓三型飛彈。（圖／國家中山科學研究院）



記者陶本和／台北報導

中科院昨天證實，國家中山科學研究院研製的天弓飛彈，竟用中國大陸劣質零件，去年3月履約驗收時發現承商不法行為，即主動移送司法偵辦，並提告求償。不過，新北議員參選人卓冠廷10日爆料實情，中科院早在2019至2020年前後，已有同仁發現整流器的外觀跟原來標規長得不一樣，甚至向上通報，但仍讓冒充產品驗收成功。

中科院昨天證實，國家中山科學研究院研製的天弓飛彈，竟用中國大陸劣質零件，去年3月履約驗收時發現承商不法行為，即主動移送司法偵辦，並提告求償。

對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，中科院應該自己回去檢討一下內部採購作業，當初為什麼開放投標？這樣反而是讓魚目混珠、企圖欺騙的不良廠商，有空間來投標，「就是因為中科院的採購程序，並不符合這個產品在全世界單一廠商的條件」，反而讓更多不肖商人有介入國防採購的空間。

不過，儘管中科院聲稱，去年3月履約驗收時發現承商不法行為，即主動移送司法偵辦，並提告求償。卓冠廷爆料，中科院根本避重就輕，在2019 到 2020 年中間，已經有中科院飛彈所的同仁發現整流器的外觀跟原來標規長得不一樣，當時也已經往上通報，但中科院卻還是讓冒充美國原廠的產品驗收成功。

「當時中科院為何沒有處理相關情資？明知廠商已經有偷天換日私下搞鬼的徵兆，是否視而不見？」卓冠廷說，天弓飛彈大弊案，主謀是昂神、勳璋公司負責人陳清茂，陳氏父子這樣的不肖廠商，從整流器、二極體、線性積體電路等採購案中，持續用同樣招數，偽造原廠證明、仿造標籤，讓合約明定禁止使用的中國零組件，用在台灣的國防設備。

卓冠廷表示，這中間絕對不只有單一廠商貪婪的問題，而是一個嚴密的佈局，讓中國零件有機可趁大量進入台灣的軍事設備中，這是對台灣國防最嚴重的傷害。

卓冠廷指出，陳清茂參與國防部案子已經 20 多年，是否中科院中有內鬼配合，才會讓勳璋這麼多標案都能通過中科院的驗收？相信該是檢調嚴查的辦案重點。