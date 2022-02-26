快訊／甜心主播爆不倫！臉書發文力撇　正宮現身反擊了

▲呂佳宜爆不倫，正宮(右)現身反擊 。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

前電視台已婚女主播呂佳宜和同樣已婚的攝影記者陳男傳出不倫戀，2人在車內親嘴聲都被行車記錄器錄下，氣得正宮提告求償。不過，呂佳宜否認姦情，並貼文反擊。對此，正宮今現身接受媒體採訪指控呂佳宜，只截取有利於自己的片段，另反咬呂佳宜丈夫「當著我律師的面前，對我咆哮辱罵，我也保留法律追訴權利。」

呂佳宜遭爆出不倫戀，而她事後於臉書PO出行車記錄器影片強調，法官以證據沒有拍到人為由，回絕她表示被威脅的說詞，而原告提出的30分鐘音檔裡，她解釋：「就在這30分鐘裡，我必須邊被威脅，邊說服說愛，邊確認工作進度，這是我當天的處境。」堅決否認姦情。

對此，正宮今現身接受媒體訪問表示，很抱歉浪費社會資源，也希望這是第一次也是最後一次受訪，因為自己並非媒體人，也不會操控輿論，只是公開真相要求道歉，「我今天站在這裡，也是希望可以給正在深受其害的女性們發聲，一個女人把家、小孩顧好，不是讓男人有時間亂搞，不論你是單身或是孩子的母親，在照顧家庭同時都別忘了好好愛自己」。

正宮表示，知道哭無法解決問題，所以選擇勇敢站出來，而這場官司打了一年多，自己從未與呂佳宜私下要錢，也未威脅要公開影片，但如今呂佳宜自己先公開擷取片段的影片，那她也決定還原影片的全部，並直指呂佳宜，「只截取有利於自己何不完整公開，我想證據會説話各說各話沒有用，一切交給法律處理」。

另外，正宮也反咬，「在法庭外，他的先生當著我律師的面前，對我咆哮、辱罵」，她也將保留法律追訴權利。

最後，正宮也向呂佳宜喊話，自己只想處理彼此之間的事，做錯事了道歉就好，「我不缺你的錢也不要你的錢，如果真的要錢我為什麼要忍到現在？如要上訴，我手邊還有其他證據，請不要再浪費社會資源，把新聞留給真正該關心的事」。

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