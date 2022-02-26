甜心主播爆不倫！臉書發文力撇　正宮現身「3分鐘」車內錄音曝光

記者陳韻如、邱中岳／台北報導

前電視台已婚女主播呂佳宜和同樣已婚的攝影記者陳男傳出不倫戀，2人在車內親嘴聲都被行車記錄器錄下，氣得元配提告求償。不過，呂佳宜否認姦情，並貼文反擊。對此，元配今現身接受媒體採訪指控呂佳宜，只截取有利於自己的片段，也直接公布整段3分鐘對話。

呂佳宜遭爆出不倫戀，而她事後於臉書PO出行車記錄器影片強調，法官以證據沒有拍到人為由，回絕她表示被威脅的說詞，而原告提出的30分鐘音檔裡，她解釋，「就在這30分鐘裡，我必須邊被威脅，邊說服說愛，邊確認工作進度，這是我當天的處境」堅決否認姦情。

▲呂佳宜遭爆不倫，正宮（右）公開行車紀錄器整個3分鐘過程。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓攝影的正宮，26日在南港區接受媒體訪問，她也拿出整段3分鐘影片，影片中呂佳宜說到「你對我真的很重要」，陳幸男攝影則說道「我不會走，我不會走了」，事後呂更哭吼「我不能沒有你」，更強調「可是我不知道怎麼辦」。

正宮指出，法官一審的判決也裁定呂小姐要賠錢，而且提供的影片都有讓法官檢視過，其實如果呂小姐要反駁也無所謂，因為證據會說話，影片都攤給大家看，也沒有要誣賴誰，如果要上訴，還會提供更多證據。

▲甜心主播呂佳宜爆發婚外情，遭法官裁定判賠，攝影前妻公布3分鐘影片。（圖／記者邱中岳翻攝）

正宮表示，而這場官司打了一年多，自己從未與呂佳宜私下要錢，也未威脅要公開影片，但如今呂佳宜自己先公開擷取片段的影片，那她也決定還原影片的全部，並直指呂佳宜，「只截取有利於自己何不完整公開，我想證據會説話各說各話沒有用，一切交給法律處理」。

另外，正宮也反咬，「在法庭外，他的先生當著我律師的面前，對我咆哮、辱罵」，她也將保留法律追訴權利。正宮也向呂佳宜喊話，自己只想處理彼此之間的事，做錯事了道歉就好，「我不缺你的錢也不要你的錢，如果真的要錢我為什麼要忍到現在？如要上訴，我手邊還有他證據，請不要再浪費社會資源，把新聞留給真正該關心的事」。

快訊／甜心主播爆不倫！臉書發文力撇 正宮現身反擊了

