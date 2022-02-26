談判音檔曝！「主播爆不倫」丈夫替她出面　直咬正宮：要錢而已

突發中心／台北報導

前電視台已婚女主播呂佳宜和同樣已婚的攝影記者陳男傳出不倫，2人在車內親嘴聲都被行車記錄器錄下，氣得正宮提告求償。不過，雙方事後公開互咬，呂表示遭威脅，正宮卻說呂只截取有利於自己的片段，而如今一段呂丈夫出面與正宮談判的音檔隨之曝光，直指正宮喊價1百萬，否則不會談，但到底真相如何，也讓人霧裡看花。

呂佳宜遭爆出不倫戀，而她事後於臉書PO出行車記錄器影片強調，法官以證據沒有拍到人為由，回絕她表示被威脅的說詞，而原告提出的30分鐘音檔裡，她解釋：「就在這30分鐘裡，我必須邊被威脅，邊說服說愛，邊確認工作進度，這是我當天的處境。」堅決否認姦情。

▲呂佳宜否認介入他人婚姻。（圖／翻攝自FACEBOOK／呂佳宜）

對此，正宮今（26）日也現身接受媒體訪問怒斥呂，「只截取有利於自己何不完整公開」，另還反咬呂丈夫，「當著我律師的面前，對我咆哮、辱罵」，而她也將保留法律追訴權。

不過，一段呂丈夫出面談判音檔事後也隨之曝光，音檔中呂丈夫表示，他多次要找正宮談判，但正宮始終不願出面，訊息也不回，「說是我們不道歉或是不談，你根本也不打算談啊！你怎會講謊話呢？怎麼會說我們根本沒有見面」。

▲正宮今現身接受媒體訪問反擊 。（圖／記者邱中岳攝）

此話一出，正宮律師也開口說話，「你是不是有找過我？」呂丈夫則表示，「我找過你，你也不談啊！」甚至還直指對方，「要錢而已啊！你說沒有一百萬不要講」，而正宮律師則回應，「確實是這樣，當初要這樣的話大家都好過」，不過整起事件的真相到底如何，也讓人霧裡看花。