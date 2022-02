美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」！　情況已大不相同

記者張寧倢/編譯

美國參議院情報委員會成員盧比歐(Marco Rubio)在推特上的一篇發文,耐人尋味。他寫道,雖然不能透露更多,但現在他可以說的是,很顯然地,普丁「有點不對勁」,決策能力與5年前大不相同。另外,有西方官員表示,如今對普丁來說這已是一場「必要之戰」。

▲美國參議員表示,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)可能有些「不對勁」。(圖/路透)

根據英國BBC報導,美國參議員盧比歐是情報委員會成員,因此他能接收來自美國情報單位的匯報,而隨著俄烏情勢逐漸擴大,盧比歐卻在推特發表一篇耐人尋味的文章。文中寫道,「雖然我希望能分享得更多,但我現在可以說的是,對很多人來說,很顯然地,普丁有點不太對勁。」

盧比歐稱,普丁一直以來就是個殺手,但決策能力與5年前相比已大不相同,「他現在的問題已經不一樣,而且更重大了。如果認為現在的普丁會和5年前做出一樣的反應,那就錯了。」

I wish I could share more,but for now I can say it’s pretty obvious to many that something is off with #Putin



He has always been a killer,but his problem now is different & significant



It would be a mistake to assume this Putin would react the same way he would have 5 years ago