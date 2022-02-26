俄軍夜攻基輔影片曝　距市中心僅10km！兩軍激烈駁火「砲彈猛炸」

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯軍隊在台灣時間25日從北面攻入烏克蘭首都基輔，入夜後基輔城內多地發生交火、爆炸，包括基輔動物園附近。不同民眾拍下夜間戰鬥畫面，包括公路上軍車被炸火大火狂燒，遠處的駁火的隆隆聲也響徹夜空。

▲▼基輔深夜戰事仍然激烈。（圖／翻攝推特）

根據專門傳遞俄烏戰爭消息的推特帳號「MilitaryLand.net」分享，距離基輔市中心僅不到10公里遠的派瑞莫西（Peremohy）大道，在烏克蘭時間25日晚間（台灣時間26日上午）發生戰事，民眾拍到大道上空蕩蕩，數輛疑似軍車被炸毀，夜裡燃燒熊熊大火，濃煙幾乎掩蓋路燈，影片最後遠方還有槍聲響起。



另一段影片則被指出是發生在基輔動物園一帶，基輔動物園鄰近派瑞莫西大道，距離市中心也僅11公里，車程不到15分鐘，數公里外的民眾在自家拍下畫面，遠處建築物後方不斷炸出橘紅色的火光，伴隨激烈不斷的駁火聲和砲彈轟炸的聲音。

兩段影片都經過《基輔獨立報》國防記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）的交叉證實，截至本篇出稿當下，2則影片僅上傳不到40分鐘。