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摩斯228連假早晚餐優惠！米漢堡任2套200元、樂活市集開賣履歷農產

▲摩斯漢堡較高，有網友好奇摩斯是如何立足於速食業。（圖／翻攝自臉書／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

▲摩斯漢堡在連假期間，推出早餐及晚餐優惠。（圖／翻攝自臉書／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部）

記者林育綾／綜合報導

為迎接228連續假期，摩斯漢堡推出早餐及晚餐優惠，上午10點半前推出元氣牛肉蛋堡加大杯冰紅茶原價90元、優惠價69元；晚餐時段下午4點後推出指定米漢堡搭配大杯冰紅茶，任選2套優惠價200元，此外還有APP專屬晚餐及午茶活動。另即日起至4/15也推出樂活市集，開賣產地直送的新鮮蔬菜、有機米等食材，也推出優惠價。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡早、晚餐優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

摩斯漢堡即日起至2/28連假期間，加碼推出早餐及晚餐優惠，早餐時段在上午10點半前，推出元氣牛肉蛋堡加大杯冰紅茶原價90元、優惠價69元；晚餐時段為下午4點後，推出指定米漢堡搭配大杯冰紅茶任選2套優惠價200元，可選擇藜麥薑燒珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡、藜麥海洋珍珠堡。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯也推出MOS Order APP專屬午茶活動。（圖／業者提供）

摩斯也推出MOS Order APP專屬晚餐及午茶活動，3/1至3/10晚餐享優惠，輕檸雙牛堡加小份黃金夯地瓜、大杯冰紅茶原價185元，超值價159元。3/1至4/30則推出午茶點心超值選，包含三件組A區加B區加指定飲品優惠價109元，以及兩件組A區加指定飲品69元。點心A區有北海道可樂餅、巧克力米派等，點心B區有紅茶蘋果米斯球、金魷魚薯餅組等，指定飲品則有大杯冰紅茶、摩斯咖啡等。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡APP專屬優惠。（圖／業者提供）

而看好居家料理當道，摩斯即日起至4/15推出「2022樂活市集」，讓消費者在摩斯不只可以享用現點現做的餐點，還能選購產地直送的新鮮蔬菜、有機米等食材，所販售的洋蔥、蕃茄、高麗菜、波士頓奶油萵苣、高麗菜、冰烤地瓜等農產品，皆為台灣在地生產。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡即日起至4/15推出「2022樂活市集」。

其中推出「小資蔬菜組」及「澎湃蔬菜組」，原價424元起、優惠價300元，蔬果任選A加B原價129元起、優惠價100元。而飲品組合蒟蒻、果汁、摩斯鮮乳，任選3入100元；零食組合如池上米餅、黃金地瓜脆片麥芽口味、澳洲TimTam巧克力餅乾、MOS嚴選蛋捲，任選2入原價269元起，優惠價200元。

另外還有一系列居家料理商品，像是鮮菇濃湯粉、玉米濃湯粉、摩斯日式咖哩包、新鮮橘子汁、法式蕈菇濃湯隨身包等都有優惠價。

●肯德基

速食業者肯德基也在即日起至2/28推出「新春開運優惠券」，在「預定快取」方面祭出「加1元多1件」優惠，包含勁爆雞米花(大)、香酥脆薯(中)、4塊上校雞塊，都可享有加1元多1件。此外凡購買任一桶餐，加1元即可多享有1塊咔啦脆雞；任一XL套餐，加1元多一份小薯，讓消費者一元吃出大滿足。

▼肯德基2/19-2/28推出新春開運優惠券，點圖可放大。（圖／業者提供）

優惠券也祭出「七大優惠激省餐點」，外帶內用都適用，包含炸雞控最愛的咔啦脆雞、咔啦雞腿堡與上校雞塊等多樣經典產品組合，餐點折扣「最低下殺58折」，無論個人獨享或多人同享，都可以以開運吃飽飽，例如只要花139元就能一次獲得咔啦脆雞、咔啦雞腿堡和勁爆雞米花等3樣超經典組合，大口享用美味又划算。

●漢堡王

而漢堡王即日起至3/31也推出優惠券，這次大手筆祭出超過50種優惠組合，其中最划算的就是6款漢堡及6款點心直接「買1送1」，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。此外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢。

▲▼漢堡王最新優惠券祭出超過50種優惠組合。（圖／業者提供，點圖可放大）

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