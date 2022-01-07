摩斯漢堡推春節新品！加碼補班小確幸　限時3天咖啡買1送1

▲摩斯漢堡祭出補班日小確幸，1/20-1/22限時3天，摩斯大杯咖啡買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡農曆新年前推出「春饗起司厚牛堡」、「黃金山海日珍珠堡」等眾多新品，而新春抽獎也再加碼獎項，包括摩斯卡儲值金1萬元等；另因應春節補班日，1/20起限時3天也祭出大杯摩斯咖啡買1送1，帶給上班族小確幸。

摩斯漢堡在1/10起推出多樣新品，其中「春饗起司厚牛堡」嚴選澳洲和牛及紐西蘭草飼牛製成，厚實多汁肉排，疊上濃郁莫札瑞拉起司片、豐富蔬菜，佐以特調醬料，一口咬下，濃郁肉汁帶有炭烤香氣，日式山葵及海苔風味增添層次，最適合春遊的飽足美味。

而「黃金山海日珍珠堡」以代表MOS精神的Mountain、Ocean、Sun為開發主題，摩斯經典海鮮天婦羅搭配青生菜(山)、海苔(海)、蛋絲(日)等新鮮食材，夾入熱騰騰的藜麥米飯中，淋上特調山葵蒲燒醬，每一口都能感受海鮮及多樣食材的豐富層次，微微山葵香氣帶出日式料理的細緻風味，都在上午10點半後供應。

▲摩斯漢堡於農曆新年前新品，包括「春饗起司厚牛堡」、「黃金山海日珍珠堡」。（圖／業者提供）

甜點新品則推出「紅茶蘋果米斯球」，嚴選台灣在地蓬萊米粉，揉入伯爵紅茶茶末，搭配長時間熬煮的焦糖蘋果餡，外皮酥脆、內層鬆軟香甜，雙層口感一次享受，現也推出優惠價。同樣於1/10甜蜜上市的「柚子冰茶」，嚴選生長在韓國南部海岸、在自然海風及充足陽光下成長的黃金西柚，蘊含獨特的天然果香與飽滿的柚子果肉，搭配摩斯經典紅茶與新鮮檸檬片，酸甜好滋味讓人再三回味。

迎接虎年到來，摩斯也推出一連串新春優惠，其中「新春歡聚點心盒」1/10-3/6期間優惠價299元，包含和風炸雞2支+金魷魚薯餅組2份+薯條(S)2份+冰紅茶(L)2杯，而「新春雞塊點心盒」包含摩斯雞塊30個+冰紅茶(L)2杯，原價都在390到420元不等。

1/20-1/22更推出補班日小確幸！摩斯大杯咖啡限時3天買1送1優惠，為上班族加油打氣。另外「福虎生風迎新春」抽獎活動，登錄發票即可抽鳴日號豪華3日行，再加碼於1/24-2/6推出單筆消費滿200元，加贈新春抽獎券1張（滿400贈送兩張，以此類推，數量有限，送完為止），新春抽獎券特別獎為摩斯卡儲值金1萬元、頭獎為摩斯卡儲值金6666元，還有豐富餐點優惠等抽。

▲肯德基新推「金海派富貴起司雞」。（圖／業者提供）

另外，肯德基為迎接春節，1月11日至2月28日期間限定推出「金海派富貴起司雞」，酥脆多汁的咔啦脆雞，結合了金沙海鮮風味醬，讓海味與鹹香金沙融合，再撒上濃郁的帕瑪森乳酪絲，色香味俱全！